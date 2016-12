Antalya'da yılbaşı bereketi

en önemi turizm destinasyonlarından Antalya ’da, yılbaşı hazırlıkları sona erdi. Şehir otelleri başta olmak üzere turistik ilçelerdeki 5 yıldızlı oteller, yılbaşı için özel renkli gala programları hazırladı. Oteller, zengin menülerinin yanı sıra pek çok tanınmış sanatçıyla, konuklarına unutulmaz bir yeni yıl gecesi yaşatacak. Yılbaşı kokteyliyle başlayacak eğlence programları, gala yemeği, oryantal, dans şov, konser ve after partilerle devam edecek. Yılbaşının Cumartesi gününe denk gelmesi ve tatil süresinin kısa olması nedeniyle yerli turistin yakın çevre illerdeki otelleri tercih etmesi bekleniyor. Antalya’da kış döneminde açık olan otellerin yüzde 70’lik doluluk oranına ulaştığı belirtilirken, 10 bin Rus misafirin yanı sıra Avrupa ülkelerinden de misafirlerin gelmeye devam ettiği kaydedildi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ethem Hakan Duran, 2016 yılının turizmciler açısından sıkıntılı geçtiğini belirterek, özellikle Rusya pazarında büyük kayıplar yaşadıklarını kaydetti. Rusya ile Eylül ayından itibaren başlayan normalleşme sürecinin ardından Rus misafir sayısında yüzde 25 artış yaşandığını aktaran Duran, ancak bütün yazı sıfıra yakın geçirdiklerine dikkati çekti.Terör olaylarının Türkiye’nin imajını Avrupa’da farklı bir noktaya taşıdığını dile getiren Duran, "O nedenle Avrupa’da da kayıplar yaşandı. Antalya, yüzde 40’lara yaklaşan bir misafir kaybına uğradı. Bu da haliyle tüm turizm sektörüne yansıdı. Bazı oteller açılmadı, personel sayısını düşürenler oldu. Turizm, 'Barış, kardeşlik ve dostluk' demek. Biz inancımızı kaybetmedik. Çok büyük mücadeleyle tanıtım çalışmalarımıza devam ettik. Negatifliği pozitife dönüştürmek için çok çaba harcandı. 2016 yılını bizim için yaşanmamış bir yıl olarak değerlendiriyoruz" dedi.Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesinden büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Duran, "Yaşanan saldırıyı kınıyoruz. Aileye ve Rus halkına baş sağlığı diliyoruz" diye konuştu. 2017 yılında Rus misafir beklenti sayısının yüksek olduğunu dile getiren Duran, "Geçmiş yıllarda Türkiye’ye gelen Rus misafir sayısı 3.8 milyon civarındaydı. 2016 yılında gelemeyen Rus misafir Türkiye’yi özledi. Hem hizmeti hem kalitesi hem de otel yapısı ile Rus misafirlerin en beğendiği şehirlerden birisi Antalya’dır. Önümüzdeki sene Rus misafir sayısında ciddi bir artış olacağını düşünüyorum. Bu sayının 3.5 milyona ulaşacağına inanıyorum. İlk verilere göre geçen yıla oranla erken rezervasyonda iyi gidiyoruz. Avrupa pazarında bir iniş dönemindeyiz. Bu sene Türkiye’ye gelmeyen Avrupalıların gittikleri başka ülkede Antalya’daki kalite ve hizmeti bulamadıklarını biliyoruz. Avrupalı misafirde düzelen imajın ardından ülkemize gelecektir" diye konuştu.Bu kapsamda tanıtımın çok önemli olduğuna vurgu yapan Duran, "Avrupa’ya Antalya’nın ne kadar güvenli olduğunu anlatmalıyız. Önemli olan buraya gelen Avrupalı turistin geriye döndüğünde ne anlattığıdır. En güzel tanıtım budur. Biz tanıttığımız zaman reklam gibi oluyor. 2017 yılının, 2016 daha iyi olacağını ve 2015 rakamlarına yakın bir turist ağırlayacağız. Pozitif düşünmek zorundayız" ifadelerine yer verdi. Yılbaşı tatilinin kısa olmasının iç pazarı etkileyeceğini belirten Duran, "Cumartesi gününe denk gelmesi iç pazarın diğer yıllara göre beklentinin altında kalacağını gösteriyor. Yılbaşı programlarının yer aldığı bölgelere yakın illerden hareket olacaktır. Programı yüklü ve iyi organize olan oteller yüzde 80-90’a yaklaşan doluluk yakalayacaktır. Ama ortalama yüzde 75 civarında olacaktır. Türk misafirin yanında bu sene 10 bin kişilik Rus misafirin gelmesini bekliyoruz. Ruslara yönelik organizasyonu olan otellere ciddi bir kapasite sağlayacak. Yerli turistin, yanı sıra Ruslar ve Avrupa’dan gelmeye devam eden misafirlerle otellerde ortalama yüzde 70 civarında doluluk olacaktır. Kısaca Antalya yılbaşına hazır" diye konuştu.Antalya’da sokaktaki yılbaşı olgusunun otellerdekinden çok farklı olduğuna değinen Duran, "Oteller yılbaşına hazır. Süslemeleri yapıldı. Gelen turist bunu gördüğü zaman motive oluyor. Süsleme ve aydınlatma ve motivasyondur. Antalya sokakları bu noktada eksik kaldı. Bu organizasyonun hem kamu hem de özel sektör el birliği ile yapmalıdır. Ya da herkes kendi işyerinin önünü aydınlatsa güzel bir motivasyon olur" ifadelerine yer verdi. Akdeniz Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Eski Başkanı ve Antalya Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise, turizmciler açısından 2016 yılının zor bir yıl olduğunun altını çizdi. Her şeye rağmen 2017 yılına umutla baktıklarının altını çizen Hacısüleyman, Rusya ile ilişkilerin düzeliyor olmasının bunda en büyük etken olduğunu kaydetti. Yeni yılda Rus misafir sayısında büyük artış beklediklerine değinen Hacısüleyman, "Avrupa’da tanıtım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kamu ile özel sektörün birlikte çalışması şart. Hem içeride önlemler almalı, hem de dışarıda tanıtım faaliyetlerine önem vermeli ve kendimizi iyi anlatmalıyız. Yurtdışında yaşayan birçok insan, politikalardan uzak bir şekilde seyahat hareketine katılabiliyor. Onları bilinçlendirmek ve durumumuzu iyi anlatmalıyız. Ancak bu şekilde önyargıları kırabiliriz" dedi.2017’yi yaşamadan 'Kötü bir yıl olacak' söylemlerinin yanlış olduğunu ifade eden Hacısüleyman, "2017 bizim için iyi bir yıl olacak. Ama bu iyilik faktörünü ne kadar yükseltebilirsek o kadar iyi oluruz. Şu anda çalışma dönemi başladı. 2017 rezervasyonları gelmeye başladı. Türkiye gelip tatil yapan, hatta yılda birkaç kez gelenleri zaten kazanmışız. Onlar vasıtasıyla henüz Türkiye’ye gelmekten çekinen veya endişe duyanları da ikna etmeye çalışıyoruz. Sonuçta Antalya’nın turizm ürünü değişmedi. Dünyada önemli bir noktadayız, bunu da iyi kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kaydetti.Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine de değinen Hacısüleyman, "Aileye ve tüm Rus halkına baş sağlığı diliyoruz. Halklar arasındaki dostluğu etkilemeyecektir. Ama üzüntümüz büyük. Turizmi olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmüyoruz" diye konuştu. Antalya’yı yılbaşında yerli ve yabancı misafirlerin tercih ettiğine vurgu yapan Hacısüleyman, "Yabancı misafir sayısı geçtiğimiz yıllarla göre düşük. Bu tabi ki güvenlik algısıyla ilgili olabilir. Suriye ve Halep’te yaşananların etkisi olmuş olabilir. Yine de biz yıl başını sükunet ve güvenlik içinde geçireceğiz. Her ülkeden yabancı misafirimiz var. Yılbaşı bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Uzak bir yere gitmek için şans yok. Antalya’da hazırlıklar tamamlandı. Yeni yıla umutla bakıyoruz. Bu özel günde bir miktar harcama fazla oluyor. O nedenle iç ekonomiye katkısı küçümsenmeyecek yüksek. Açık olan otellerde doluluk oranı yüksek. Biz Antalya olarak yeni yıla hazırız" dedi.Antalya'da 5 yıldızlı otellerin paket programlarından 0-6 yaş çocuklar ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar ise yüzde 50 indirimli faydalanırken, konaklamalı yılbaşı paketleri 250 TL ile 1.000 TL arasında değişiyor. Kent merkezinde ise AVM'ler, Noel Baba, yılbaşı ağacı, yılbaşı çelenkleri ve renkli süslemeleri ile dikkati çekerken, işlek caddelerde ise herhangi bir hazırlığın olmadığı görüldü.