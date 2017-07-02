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Antalya'da son 88 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Son yılların en yüksek sıcaklığının yaşandığı turizm kenti Antalya’da son 88 yılın sıcaklık rekoru 45.4 dereceyle kırıldı

Antalya'da son 88 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Son yılların en yüksek sıcaklığının yaşandığı turizm kenti Antalya’da son 88 yılın sıcaklık rekoru 45.4 dereceyle kırıldı

02 Temmuz 2017 Pazar 20:34
Antalya'da son 88 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
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SON yılların en yüksek sıcaklığının yaşandığı turizm kenti Antalya’da tatilciler deniz, kum ve güneşin yanı sıra karın da keyfini çıkarıyor. Uzmanlar ise vatandaşlara mecbur kalmadıkları sürece saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmayın uyarısında bulunuyor. Uzmanların yaptığı dışarı çıkmayın uyarısı kentte karşılık bulurken, Antalya’da hava sıcaklığı 2 Temmuz günü 44, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinde normalde kalabalık olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Parkı ve Konyaaltı Caddesi’nde sıcak havadan dolayı vatandaşların olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de sosyal medya Twitter hesabı üzerinen yaptığı paylaşımında "1929 yılından beri ölçüm yapılan Antalya'da bugün tüm zamanların en yüksek sıcaklık değeri ölçüldü Eski rekor Temmuz 2000'de 45.0°" dedi.

“88 YILIN REKORUNU 45.4 DERECEYLE KIRDIK”

Öte yandan Antalya, dün 45.4 derece sıcaklıkla 88 yılın en sıcak gününü yaşadı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar deniz, havuz ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Antalya’da dün hava sıcaklığının 45.4 derece ölçüldüğünü ifade eden Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, "Geçen hafta ortasından itibaren sıcak hava dalgası geldi. Bu sıcak hava dalgası Ege ve Akdeniz’i etkiledi. Mevsim normallerinin 10-12 derece üzerine çıktı. 1929 yılından itibaren ölçüm yapılan Antalya’da dün yani 1 Temmuz günü hava sıcaklığı 45.4 derece olarak ölçüldü. 45,4 derece olarak ölçülen sıcaklık, 88 yıldır yapılan ölçümlerde rekor oldu. Daha önceki rekorumuz 12 Temmuz 2000 yılında ölçülen 45 dereceydi ancak 1 Temmuz 2017’de yapılan ölçümlerdeki 45.4 derecelik sıcaklık tarihe geçti” dedi.

Antalya’daki sıcaklık rekorunun yanı sıra ilçelerde de yüksek sıcaklıkların yaşandığını ifade eden Öztürk, “Antalya’nın ilçelerinde de, Gazipaşa, Alanya, Finike olsun uzun yılların sıcaklık ortalaması Cuma ve Cumartesi günü kırıldı. Örneğin Alanya’da bundan önce yapılan ölçümlerde en yüksek sıcaklık 41 dereceyken, dün yapılan ölçümlerde 44 dereceyle rekor kırdı. Muğla’da da çok yüksek sıcaklıklar var. Orada rekor kırılmasına yaklaştı ama kırılmadı. Muğla’da 41.7 olarak ölçüldü ama 42.1’lik rekoru kıramadı. Az kalmıştı rekor kırılmasına” diye konuştu.

Sıcaklıkların bugünden itibaren bir nebze etkisini azaltacağını söyleyen Öztürk, “Sıcak hava mevsim normallerinin biraz üzerinde devam edecek. 34 derecelik sıcak hava mevsim normalleri olacak. Bir hafta daha 34-37 derece arasında devam edecek. Bugünden itibaren sıcaklıklar azalacak ama tahminimize göre bu sene bir daha rekor kırılacak düzeyde sıcaklıklar beklemiyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 02.07.2017 21:15
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En Yüksek SıcaklığınınAntalyaTurizm Kenti Antalya’da
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