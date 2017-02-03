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Antalya'da şoke eden olay

Antalya’nın Finike ilçesinde 8 yaşındaki çocuğa bir zirai ilaç firması tarafından 10 bin 393 liralık icra tebligatı gönderildi

Antalya'da şoke eden olay

Antalya’nın Finike ilçesinde 8 yaşındaki çocuğa bir zirai ilaç firması tarafından 10 bin 393 liralık icra tebligatı gönderildi

03 Şubat 2017 Cuma 13:44
Antalya'da şoke eden olay
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BABA Şeref Gebeş, tebligatla neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.
Finike ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde yaşayan ve Şehit Adem Ovar İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ali Gebeş'e, bir zirai ilaç firması tarafından icra tebligatı gönderildi. Finike İcra Dairesinin 2017/77 sayılı icra dosyası ile gönderilen 10 bin 393 TL 85 kuruşluk tebligatı görünce şok olduklarını belirten baba Şeref Gebeş, "Biz söz konusu zirai ilaç bayisinden hiçbir alışverişimiz olmadı. Kendim sigortalı olarak bir özel şirkette çalışıyorum. Oğlum iş yerinden fide almış gibi gösterilerek borçlu konuma getirilmiştir. İş yerlerinde mal teslim fişine imza atarsanız borçlu konumuna geliyorsunuz. 8 yaşındaki oğlum Ali için, icradan gelen tebligat beni şaşırttı" dedi.

Finike İcra Dairesine itirazda bulunduklarını belirten baba Gebeş, "Duyduğum kadarıyla bu firma yaklaşık 30-40 kişiye böyle fatura keserek icraya vermiş. Kendilerini bu davranışlarından dolayı kınıyorum. Vatandaşlarımıza bir uyarım olacak, senetli borcunuz olmadığı takdirde fatura üzerinden icraya verirlerse en geç 7 iş gününde itirazda bulunun yoksa borcu kabullenmiş sayılırsınız. Benim 8 yaşındaki oğluma geldiğinde öğrendim" diye konuştu.
Ali Gebeş ise "Bana 10 bin liralık icra evrağı geldi. Benim borcum da yok seram da yok. Ben öğrenciyim" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Şehit Adem Ovar İlkokuluAntalyaFinikeAli Gebeş
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