Antalya BŞB'den tarihe yolculuk

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, kış döneminde ara verilen Çanakkale gezilerini yeniden başlattı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Çanakkale Şehitliği Gezisi'ne ilgi giderek artıyor. 2016 Nisan ayında Antalya’nın 15 ilçesinden çoğunluğu şehit ve gazi yakını olmak üzere 660 vatandaşı Çanakkale’ye götüren Büyükşehir Belediyesi ardından kırsal kesimlerdeki vatandaşları ücretsiz olarak Çanakkale’ye götürmeye başladı. Kış aylarında ara verilen gezilere bu hafta yeniden başlandı. Alanya’dan Tırılar ve Gümüşgöze mahallelerinin sakinleri bu yıl Çanakkale’ye giden ilk kafileler olacak. Geçtiğimiz yıl Alanya’nın Türktaş, Süleymanlar, Sugözü, Tepe, Güzelbağ, Payallar, Fakırcalı, Oba Alacami, Seki ve İshaklı mahalelerinden yaklaşık 600 kişi ücretsiz olarak Çanakkale’ye gitmişti. Alanyalılar, Çanakkale şehitliklerini, tarih kokan yerleri rehber eşliğinde gezerek, savaşın günümüze kadar ulaşan izlerini yerinde görme şansı buldu.

'TALEP OLURSA DEVAM EDECEK'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Çanakkale’yi anlatmak yerine görmek lazım. Bu prensiple tarihimizde altın sayfalarla yerini alan Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı yerleri vatandaşlarımızın görmesi için bu sosyal projeyi hayata geçirdik. Şehit ve gazi yakınlarıyla başlattığımız geziye talepler artınca kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımız başta olmak üzere her hafta bir otobüsü tahsis ederek Çanakkale’ye gönderiyoruz. Orada rehber eşliğinde vatandaşlarımız geziyor. Bugüne kadar giden vatandaşlarımız mutluluklarını dile getirdi. Talep olduğu sürece bu faaliyetimiz devam edecek" dedi.

ESNAF DA TARİHİ ALANI GEZECEK

Öte yandan, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) da Çanakkale gezisi düzenleme kararı aldı. ALESO Başkanı Nuri Demir, üyelerine yönelik oda destekli 150 TL ücretle 3 günlük Çanakkale gezisi düzenlediklerini söyledi. Demir, "Gezide milli ve manevi duygularımızın kabardığı, birlik ve beraberliğimizin gerçekleştiği, Çanakkale zaferinin önemini ve hangi şartlarda bu zafer kazanıldığını yerinde inceleme fırsatı bulacağız. Vakti müsait olan üyelerimizin geziye katılması yararlı olacaktır. Katılmak isteyen üyelerimizin kayıt yaptırmaları rica olur" dedi.

GEZİ PROGRAMI

12 Nisan Çarşamba

22.00 Odamız önünde buluşma ve hareket

1. GÜN

13 Nisan Perşembe

Sabah Bursa'da kahvaltı, türbe ve cami ziyaretleri-Bursa'da alışveriş.

2. GÜN

Çanakkale deniz ve kara savaşlarının yapıldığı Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyaları, Seyit Onbaşı, Alçıtepe, Yahya Çavuş, Conkbayırı, Atatürk’ün saatinin parçalandığı yeri ziyaret Aynalı Çarşı, Truva Atı, Nusrat Mayın Gemisi, Kordon yürüyüşü.

3. GÜN

Ayvalık-İzmir gezisi ve Alanya'ya dönüş.

Müracaat: ALESO

İrtibat Telefonu: (0242) 513 18 52

Ücret: 150 TL