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'Antalya Bilim Festivali' başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenecek 'Antalya Bilim Festivali' 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek

'Antalya Bilim Festivali' başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenecek 'Antalya Bilim Festivali' 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek

24 Nisan 2017 Pazartesi 22:53
'Antalya Bilim Festivali' başlıyor
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı Bilim Festivali, Cam Piramit'te bu yıl üçüncü kez kapılarını aralıyor. Bilim ve eğlenceyi bir arada sunan festivalin bu yılki teması Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ve Nobel ödüllü ilk kadın Marie Curie olacak. Özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan ilgisini artırmayı amaçlayan festivalde; yaşam bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve temel bilimler alanlarında eğlenceli bilim istasyonları, proje sergileri de yer alacak.
ETO'O BİLİM FESTİVALİ'NDE
Sürpriz konukların da yer alacağı festivalde Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto'o da kanser hastalığıyla ilgili onkoloji standında bilim meraklılarıyla buluşacak. Festivalde ayrıca katılımcıların bilimsel konularda farkındalığını uyandırmak amacıyla çeşitli bilimsel ve teknolojik konuları içeren ilgi çekici şekilde tasarlanmış stantlar, robot sergi ve atölyeleri, biyo çeşitlilik ile ilgili sergiler, dinozor sergisi, çeşitli mühendislik dallarından ilginç uygulamaların yer aldığı sergiler, temel bilim etkinlikleri, sosyal bilimler, interaktif eğitim materyalleri ziyaretçilerini ağırlayacak.
ÜNİVERSİTELER YARIŞACAK
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) tıp, mühendislik, fen, eğitim ve iletişim fakültelerinden ekiplerin büyük bir özveri ile hazırladıkları stantlarında çeşitli bilimsel oluşumlar en ilgi çekici halleri ile sunulacak. Uluslararası Antalya Üniversitesi ise insansız hava araçlarıyla festivale katılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sahnede eğlenceli bilim gösterileri yapılacak. Bu yılın en dikkat çekici etkinliklerinden biri de AÜ Deprem Araştırmaları ve Uygulama Merkezi işbirliği ile Antalya Bilim Festivali çatısı altında yapılacak olan 'Köprü Yarışması' olacak. Bu kapsamda çeşitli üniversitelerden mimarlık/inşaat mühendisliği öğrencilerinin oluşturduğu 13 ekip kıyasıya yarışacak. Ayrıca, festival katılımcılarından Antalya Akvaryum da stant ziyaretçilerini su altının gizemli dünyasında yolculuğa çıkartacak. Katılımın ücretsiz olduğu festivalde 'bilim ve eğlence' Antalyalıları bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir BelediyesiAntalya Bilim Festivali
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