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Anne konuştu, duruşma salonu buz kesti!

Eş katili ağlayarak ifade verdi

Anne konuştu, duruşma salonu buz kesti!

Eş katili ağlayarak ifade verdi

29 Haziran 2017 Perşembe 14:56
Anne konuştu, duruşma salonu buz kesti!
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KAĞITHANE'DE boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke'yi, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 3 kurşun sıkarak öldüren Recep İnçke'nin yargılanmasına devam edildi. Nisa Ece'nin annesi Caziye Ece, sanığın kızına evlendiği günden beri şiddet uyguladığını söyledi. Sanık Recep İnçke ise "Karımı çok seviyordum. Kendisini tasarlayarak öldürmedim" diyerek ağladı.

Şikayetçi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları ise basına yaptıkları açıklamada, "Gerek adli tıp raporu, gerekse olay yerindeki deliller bize olayın soğukkanlı bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Bugünkü gözyaşlarına itibar etmeden en yüksek hadden ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi.

ÖLDÜRÜLEN KADININ YAKINLARI HAZIR BULUNDU

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Recep İnçke getirildi. Şikayetçiler öldürülen Nisa Ece İnçke'nin ağabeyleri Bedrettin Ece, Hasan Ece ve annesi Caziye Ece ile şikayetçi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da duruşmada hazır bulundu.

ANNE: KIZIM EVLENDİĞİ GÜNDEN BERİ ŞİDDET GÖRÜYORDU

Öldürülen Nisa Ece'nin annesi Caziye Ece, kızının evlendiği günden beri kocasından şiddet gördüğünü belirterek "Kızım evi terk edip evime geldiğinde vücudunda darp izleri bulunuyordu. Hatta bir seferinde boynunda bıçak izi gördüm. Olay günü kızıma sanıkla görüşürse eve gitmemesini söyledim. Ancak sanık her nasılsa eve götürmüş ve öldürmüştür. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMÜŞTÜR"

Şikayetçi avukatlarından Mustafa Haki Okuducu da "Sanık maktule ilk atışı başından yaptıktan sonra bu atışla ölmesi sözkonusuyken birkaç el daha ateş etmiştir. Bu nedenle sanığın canavarca hisle hareket ettiği sabittir. Sadece tasarlayarak değil, canavarca hisle maktüleyi öldürdüğü için sanık hakkında hiçbir indirim uygulanmamasını talep ediyorum" diye konuştu. Şikayetçi KADEM avukatları da sanığın maktüleyi tasarlayarak öldürmek suçundan cezalandırılmasını talep ettiler.

AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Kendisine söz verilen sanık Recep İnçke ise "İddiaları kabul etmiyorum. Ben karımı çok seviyordum. Kendisini tasarlayarak öldürmedim. Eğer önceden tasarlamış olsaydım, kendi evimde bu eylemi yapmazdım. Karımla aramızda geçen bu olayları burada anlatamıyorum ve anlatmak istemiyorum. Olay günü aniden gelişen bir tartışma sonucunda böyle bir suçu işledim" diyerek ağladı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"SANIĞIN GÖZYAŞLARINA İTİBAR EDİLMESİN"

Duruşmanın ardından öldürülen Nisa Ece'nin ailesi ve avukatları adliye önünde basın açıklaması yaptı. KADEM Yönetim Kurulu Üyesi avukat Betül Yanılmaz, duruşmada anne Caziye Ece'nin ifadesinde kızının öldürülmeden önce de boynunda bıçak yarası izleriyle eve geldiğini ve kızının sanık tarafından tehdit edildiğini söylediğini aktardı. Bu durumun sanığın cinayeti planlayarak ve tasarlayarak yaptığını gösterdiğini belirten Yanılmaz, "Gerek adli tıp raporu, gerekse olay yerindeki deliller bize olayın soğukkanlı bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Artık karar aşamasına gelindi. Sanığın hiçbir indirim almadan, bugünkü gözyaşlarına itibar etmeden en yüksek hadden ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi.

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