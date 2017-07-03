Anne katili kızların cezası, 'Bakanlık görüşü' alınmadı diye bozuldu

ALİAĞA 525 sokak'taki evde 13 Eylül 2013 tarihinde meydana gelen olayda, eşinden boşandıktan sonra iki kızıyla birlikte yaşayan ve birahanede garsonluk yapan Gülseren Süngü'nün cesedi, eve gelen minibüs şoförü erkek arkadaşı E.Ş. tarafından bulundu. Polisin ifadelerine başvurduğu kadının kızları Ş.P. ve B.P., annelerinin sabah saatlerinde kendilerine para verip "İzmir'e gezmeye gidin" dediğini, bu nedenle evde olmadıklarını söyledi. Çelişkili ifade veren kız kardeşlerden birisinin ayaklarındaki kan izinden şüphelenen polisin ayrı ayrı yaptığı sorgu sonrasında annelerini öldürdükleri ortaya çıktı.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 2 yıllık Muhasebe Bölümü'nü kazanan Ş.P.'nin, okulunu yarım bırakıp kaydını dondurduktan sonra döndüğü Aliağa'da sık sık annesi Gülseren Süngü'yle eve erkek getirdiği için kavga ettiği belirtildi. Olay günü de birahanede çalışan anneleriyle konuşup eve erkek getirmemesi yönünde söz alan kız kardeşlerin, kontrol amacıyla saat 06.00 sıralarında uyanarak annelerinin yanına gittikleri belirlendi. Kızlarının kendisini kontrol etmelerine sinirlenen Gülseren Süngü'nün, kavga sırasında kızları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kaydedildi.

ABLAYA 20, KARDEŞE 10 YIL HAPİS

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kız kardeşlere, üst sınırdan tahrik indirimi uyguladı, abla Ş.P. 20 yıl, B.P ise 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Temyiz başvurusundan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise kız kardeşlerin aldığı cezayı çok buldu. Ancak savcılığın bu görüşüne uymayan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi hakimleri, farklı bir karara imza attı. Yüksek hakimler, bu yönde bir talep olmamasına rağmen kurbanın anne ve kadın olmasından dolayı, Aile ve Sosyal Bakanlığı'ndan konuyla ilgili görüşünün sorulmasına karar verip dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

BAKANLIK AVUKATLARI: AZ CEZA VERİLDİ

Olaya ilişkin görüşlerini mahkemeye gönderen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da, katil zanlısı kız kardeşlere 'haksız tahrik' ile 'iyi hal indirimlerinin' fazla uygulandığını bu nedenle az ceza verildiğini savundu. İki kız kardeş Ş.P. ile B.P., 3 Ekim tarihinde Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim önüne çıkacak.