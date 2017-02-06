banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87791
ALTIN
145.767
DOLAR
3.6861
STERLIN
4.5923
EURO
3.9506
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
2017 ilk cemre ne zaman düşecek?
2017 ilk cemre ne zaman...
06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Şubat 2017 Alanya -...

‘Anne' diyen kuzu görenleri şaşkına çevirdi

Ölmek üzere olduğu için kesilen koyunun karnından sağ çıkarılan kuzu, ‘anne’ diye bağırınca herkesi şok etti. 4 günlük kuzu görenlerin ilgi odağı oldu

‘Anne' diyen kuzu görenleri şaşkına çevirdi

Ölmek üzere olduğu için kesilen koyunun karnından sağ çıkarılan kuzu, ‘anne’ diye bağırınca herkesi şok etti. 4 günlük kuzu görenlerin ilgi odağı oldu

06 Şubat 2017 Pazartesi 17:03
‘Anne' diyen kuzu görenleri şaşkına çevirdi
banner404

ERZURUM'UN Yakutiye ilçesinde kebapçılık yapan Mücahit Akyıldırım, bir tanıdığının hastalığı nedeniyle ölmek üzere olan koyununu kesti. Kesim sonrasında koyunun derisini yüzmeye başlayan Akyıldırım, koyunun karnındaki hareketlenmeyi görünce şaşkınlık yaşadı. Bunun üzerine koyunun karnını açan esnaf Mücahit Akyıldırım, kuzuyu görünce şok oldu. Ölmek üzereyken son anda kuzuyu silkeleyerek hayata döndüren Akyıldırım, kuzuyu hemen montuyla sararak sobanın yanına getirdi. Kendisine gelen kuzunun ‘anne’ diye bağırması üzerine ikinci bir şok yaşadı.

Yaşanan süreci İHA’ya anlatan Mücahit Akyıldırım, “Cuma günü arkadaşım hastalıktan ölmek üzere olan koyununu kesilmesi için beni çağırdı. Bende hasta olan koyunu kestim. Daha sonra derisini yüzerken karnında bir hareketlenme olduğunu görünce şaşırdım. Hemen koyunun karnını sezaryen yöntemi gibi açınca kuzuyu gördüm. Arkadaşım da ben de koyunun gebe olduğunu anlayamamıştık. Ölmek üzereyken çırpınan kuzuyu silkeledim ve nefes almasını sağladım. Üşümesin diye hemen montuma sararak onu sobanın yanına götürdüm. Kuzu kendisine geldikten sonra ‘anne’ diye bağırınca şok oldum. Daha önceden böyle bir şey hiç başıma gelmemişti. Resmen dilimiz tutuldu ve çok duygulandım” dedi.

4 günlük olan kuzuyu biberonla beslediklerini söyleyen Akyıldırım, “Kuzumuz bizim için çok değerli. Ona gözümüz gibi bakacağız” diye konuştu. 'Anne’ diye bağıran kuzu, herkesin ilgi odağı oldu. Kuzuyu görenler ilk defa böyle bir şeye şahit olduklarını belirtti.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Anne Diyen KuzuErzurumMücahit AkyıldırımYakutiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkutan uyarı: Yarın büyük bir deprem olabilir!
Korkutan uyarı: Yarın büyük bir deprem olabilir!
Parası getirilen işçi intihardan vazgeçti
Parası getirilen işçi intihardan vazgeçti
İntihara kalkışan seyyar satıcı ilaçlı suyla bayıltıldı
İntihara kalkışan seyyar satıcı ilaçlı suyla bayıltıldı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals