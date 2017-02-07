Anne adaylarına eğitim

GAZİPAŞA Devlet Hastanesi Gebe Bilgilendirme Sınıfı Sorumlu Ebesi Gönül Tosun, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Gebe Okulu'nda (Gebe Bilgilendirme Sınıfı) tüm anne adaylarına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin bilgi verdiklerini söyledi. Anne adaylarının bilinçli doğum yapmalarını amaçladıklarını kaydeden Tosun, eğitimlerde özellikle normal doğumu teşvik ettiklerini ifade etti. Ağrı yönetimi ve anne baba adaylarının yeni rollerini benimsemeleri konusunda da bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlandıklarına değinen Gönül Tosun, "Gebe sınıfında hamilelik süreci, doğum ve doğum sonu sürecini de kapsayacak eğitimler planladık. Bu kapsamda bugüne kadar 29 anne adayına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası kişisel bakım ve bebek bakımı konularında bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amaçlı eğitim programı uyguladık. Eğitim sonrasında katılımcılara katılım belgeleri verdik. Eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek" dedi.

