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Anne adaylarına eğitim

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde 'Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nda anne adaylarına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası eğitimi verildi

Anne adaylarına eğitim

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde 'Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nda anne adaylarına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası eğitimi verildi

07 Şubat 2017 Salı 21:30
Anne adaylarına eğitim
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GAZİPAŞA Devlet Hastanesi Gebe Bilgilendirme Sınıfı Sorumlu Ebesi Gönül Tosun, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Gebe Okulu'nda (Gebe Bilgilendirme Sınıfı) tüm anne adaylarına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin bilgi verdiklerini söyledi. Anne adaylarının bilinçli doğum yapmalarını amaçladıklarını kaydeden Tosun, eğitimlerde özellikle normal doğumu teşvik ettiklerini ifade etti. Ağrı yönetimi ve anne baba adaylarının yeni rollerini benimsemeleri konusunda da bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlandıklarına değinen Gönül Tosun, "Gebe sınıfında hamilelik süreci, doğum ve doğum sonu sürecini de kapsayacak eğitimler planladık. Bu kapsamda bugüne kadar 29 anne adayına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası kişisel bakım ve bebek bakımı konularında bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amaçlı eğitim programı uyguladık. Eğitim sonrasında katılımcılara katılım belgeleri verdik. Eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kamu Hastaneleri BirliğiGazipaşa Devlet Hastanesi
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