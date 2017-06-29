Ankara için yeni NOTAM yayınlandı, pilotlara GPS uyarısı yapıldı

BU konuda pilotlar uyarılarak Ankara FIR (hava sahası) içerisinde uçuş düzenlenmekte olan hava aracı işleticilerinin GPS sinyal kesintilerine karşı müteyakkız olmaları tavsiye edilir denildi.Bilgilerin yer aldığı NotamTRde bu uyarılara verilirken, GPS kullanılarak yapılan yaklaşmalarda ise pilotların sinyal kesintilerine karşı hazır olmaları istendi. Sinyal kesilmesi durumunda hava araçlarının yönlendirilmesi, hava trafik kontrolörleri tarafından yapılıyor.
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