'Anayasa çalışması esas sultanlık yetkisi demek'

EĞİTİM-SEN, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi, Pir Sultan Abdal Derneği Alanya Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), CHP, ÖDP ve Birleşik Haziran Hareketi'nin birlikte gerçekleştirdiği konferansa konuşmacı olarak CHP Ankara Milletvekili Avukat Şanal Sarıhan ve Birgün Gazetesi Yazarı İbrahim Varlı katıldılar. Alanya Kültür Merkezi'ndeki konferansa CHP İlçe Başkanı Ali Takavut, CHP Kadın Kolları Başkanı Şengül Eyidoğan, CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Sayın, Eğitim Sen Başkanı Ali Koca, Pir Sultan Abdal Sultan Alanya Şubesi, Birleşik Haziran Hareketi, ÇYDD Alanya Şubesi, ÖDP üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansta önce konuşan moderatör Avukat Canel Durak, ever diyen kesimin elinde önemli silahlar,argümanlar var. bütün iletişim araçlarını kullanıyorlar. biz ise ev ev dolaşarak 16 nisandan sonra ne olacağını anlatıyoruz" dedi.

'HER ŞEYİ TEK ADAM YAPACAK'

CHP Ankara Milletvekili Avukat Şanal Sarıhan, "Burada paylalacağım şeyler yeni değil. bugün başımızda bir dert var. o da anayasa değişikliğiyle ilgili sorun. öncelikle anayasa değişilkiğine ihtiyaç var mı? Var. elbette sıkıyönetim anayasası ile yönetilmek istemiyoruz. bir anayasanın hazırlanmaaının belirli koşulları, süreçleri var. bizim anayasamız kurtuluş savaşından sonra hazırlandı. 1921, 1924 anayası darbe sonrası yapılan ancak önemli hal ve özgürlükler getiren 1961 anayasası ve 1980 anayasası. biz tekrar olaganüstü hal yasası istemiyoruz. bugün ohal günlerindeyiz. bugün içinde yaşadığımız tablo neye kadir olduğunun açık bir göstergesi. böyle bir ortamda anayasa değişikliğine ihtiyaç var mıydı? bizim oturmadığmız masaya kendi içinde çelişkileri olan bir parti sanki bir imdat halkası gibi tutundu ve yeni anayasa yapılması tekrar önümüze geldi. böyle bir değişikliğin insan hakları komisyonunda tartışılması gerekirdi. komisyonlarda sabaha kadar süren toplantılarda alelacele görüşüldü. bu yaptığınız bir tek adam yaratma dediğimizde pet şişeler havada uçuştu. anayasa görüşmeleri meclise geldiği gün bazı STK'lar birlikte meclise gelmeye başladı. polis tomalarla yolu kapatarak demokratik sivil toplum örgütlerinin barışçıl tepkisini engellemeye çalıştı. ertesi gün ankarada 30 gün eylem yasağı koydu.

yapmak istedikleri ne? önceki gün sadece amaçları öğrencileri eğitmek olan 300 insanın işine son verildi. 12 eylül referandumundamından önemli kazanımlarla çıktık. bugün bu anayasa değişikliğinin tek hedefi var. yetkilileri olan cumhurbaskanina esas sultanlık yetkisi vermek isteyen bir çalışma. başkanlık sisteminde katı kuvvetler ayrılığı var. bu getirilen sistemde cumhurbaşkanı hem yasama yerine geçiyor. yargıyı kendisi belirleyecek. tbmm nin görevlerini kendisi yapacak. yakınlarını başkan yardımcısı olarak atayabilecek. bir partinin genel başkanı olacak. her şeyi o yapacak. yürütmeyi o değiştirebilecek. her şeyi tek adama bağladığımız sistemde biz yine demokrasi fakiri olacağız. anayasa değişikliği olunca terör bitecek deniyor. neden bugün esnaf sinek avlıyor? kemal kılıçdaroğlu ne istediniz de almadınız diyor. onlar çoğunluğun gücüyle her şeyi yapıyor" dedi.