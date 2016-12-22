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Altürk emekliye ayrıldı

Bir dönem Alanya Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü de yapan ve ardından Gazipaşa’ya atanan Ferit Altürk, 32 yıllık meslek hayatını sonlandırarak emekliye ayrıldı

Altürk emekliye ayrıldı
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2012-2013 yıllarında Gazipaşa Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nü geçici görevle yürüten 25 Şubat 2015 tarihinden itibaren ise aynı göreve asaleten atanan Ferit Altürk, emekliye ayrıldı. Altürk, 16 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yaklaşık 32 yıllık meslek hayatına nokta koydu. Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Altürk, Gazipaşa'ya atanmadan önce de Alanya Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapıyordu. Evli ve 4 çocuk babası olan Ferit Altürk, Gazipaşa'da çalışmaktan ve buradan emekli olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Emekliye ayrılan Altürk'ün yerine ise henüz atama yapılmadı. Gazipaşa'nın yeni kaymakamı Nurullah Kaya'nın göreve başlamasının ardından, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü'ne atama yapılması bekleniyor.
 
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Etiketler; #Alanya Kaymakamlığı #Yazı İşleri Müdürlüğü #gazipaşa #Ferit Altürk
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