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ALTSO: 'Nakliyeyi engelleyeni bildirin' 

Ürünlerin nakliyesinde  fahiş ücret istendiğini ve bunun kabul edilmemesi durumunda engellemeler yapıldığını paylaşan ALTSO, bu firmalar için yaptırım yoluna gidileceğini aktardı 

ALTSO: 'Nakliyeyi engelleyeni bildirin' 

Ürünlerin nakliyesinde  fahiş ücret istendiğini ve bunun kabul edilmemesi durumunda engellemeler yapıldığını paylaşan ALTSO, bu firmalar için yaptırım yoluna gidileceğini aktardı 

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:51
ALTSO: 'Nakliyeyi engelleyeni bildirin' 
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda işyerlerinden satın alınan ürünlerin nakliyesinde faaliyet gösteren taşıma kooperatifleri ve firmalarınca fahiş fiyat istendiği belirtilerek bunların bildirilmesi istendi. Odadan yapılan açıklamada, "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi'nden alınan bir yazıda taraflarınca yapılan sektör değerlendirme toplantılarında, kuruluşları tarafından ülke çapında yer alan  işyerlerinden satın alınan ürünlerin nakliyesinde bazı bölgelerde faaliyet gösteren taşıma kooperatifleri ve firmalarınca fahiş fiyat istendiği, ürünün kendilerine taşıttırılmaması halinde ise engellemelerde bulunulduğunun dile getirildiği ve yaşanan soruna çözüm bulunması yönünde talepler alındığı belirtiliyor. Aynı yazıda ayrıca, konunun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na aktarıldığı ve somut şikayetlerle ilgili bakanlıklarınca yapacakları araştırma sonucu ilgililer hakkında müeyyide yoluna gidileceği bilgisinin alındığı ifade edilerek, konunun üyelerimize duyurulması ve taşımayı engelleyen kişi ya da kooperatiflerin anılan bakanlığa bildirilmesi ve bu bilginin taraflarına da iletilmesinin uygun olacağı bildirildi" dendi.

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Anahtar Kelimeler:
ALTSOToprak Mahsulleri Ofisi
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