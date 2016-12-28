ALTSO'dan Suriye kampanyasına destek 

'SURİYE'Yİ soğuk ve açlıktan, insanlığı utançtan kurtaralım" adlı yardım kampanyası düzenleyen Alanya Dayanışma Platformu'na bir destek de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’den geldi. A Şahin, kendisini ziyaret eden ALDAP yöneticilerine “ALTSO ailesi olarak Suriye’deki drama kayıtsız kalmayız” dedi.
ALANYA İŞ DÜNYASINI DAVET ETTİ
Şahin, bir insanlık dramının yaşandığı Suriye için başlatılan kampanyaya oda olarak da şahıs olarak da destek vereceğini belirtirken, “Suriye’deki drama, oradaki kardeşlerimizin çığlığına sessiz kalamazdık. Kıymetli ALDAP yöneticilerine teşekkür ediyorum. Türk halkının ne kadar kadirşinas bir millet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterelim. Ben hem şahsen hem de oda olarak üzerime düşmeye hazırım. ALTSO olarak biz büyük bir aileyiz. Alanya iş dünyasını da kampanyaya desteğe davet ediyorum” diye konuştu.
KURU GIDA VE GİYECEK YARDIMI
Şahin’e teşekkür eden ALDAP Başkanı Sait Durusoy da, “500 bin insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın da olağanüstü şartlarda yaşamını sürdürdüğü Suriye’deki kardeşlerimize destek vermek istedik. Kuru gıda ve kullanılmamış kıyafetleri yardım olarak göndereceğiz. 3 Ocak gününe kadar Hacımemişler Camii önündeki çadırımızda yardımları kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.
GÖKER: 'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM'
Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD) Başkanı Ömer Göker de kampanyanın önemine dikkat çekerek, “Şahin'e verdiği destek nedeniyle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biz Suriye’deki kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapalım. Halkımızın verdiği ve vereceği desteğe de teşekkür ederiz” dedi.
'MEKKE'NİN FETHİ'NE DAVET ETTİLER
Öte yandan, ALDAP yöneticileri 31 Aralık'ta saat 20.00'de Alanya Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirecekleri 'Mekke’nin Fethi' adlı programa Alanya halkını davet ettiler.
Suriye'de yaşanan drama kayıtsız kalamayacaklarını belirten ALTSO Başkanı Şahin, Alanya iş dünyasını da kampanyaya davet etti
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