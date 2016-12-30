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ALTSO'dan NLP eğitimine davet

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yapılan duyuruda NLP eğitimine başvuruların başladığı bildirildi

ALTSO'dan NLP eğitimine davet

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yapılan duyuruda NLP eğitimine başvuruların başladığı bildirildi

30 Aralık 2016 Cuma 09:29
ALTSO'dan NLP eğitimine davet
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ODADAN yayınlanan duyuruda, "ALTSO olarak üyelerimizin istekleri doğrultusunda eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda planlanan Zihin Programlama Sanatı (NLP) Eğitimi'nin başvuruları başladı. Zihnin işleyiş biçimini algılayarak, yaşamımızda istediğimiz değişimleri, hayata bakış açımızı değiştirerek oluşturabilmenin yollarını bize öğreten, bir bilinçaltı programlama sanatı olan, beş duyu ile algıladığımız dünyamızda, alışkanlıklarımızı, duygularımızı, korkularımızı değiştirebilmeyi mümkün kılan NLP  eğitimine katılmak isteyenler 1 adet kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile birlikte ALTSO Eğitim ve Kariyer Şubesi'ne başvurabilirler. NLP eğitimi en az katılımcı sayısının 30 kişi olması halinde açılabilecek. Eğitim sonunda katılımcılara NLP PRACTITIONER Sertifikası ve eğitim kitabı verilecek.
En az 30 kişi katılımcı sayısına ulaşıldığı takdirde eğitimler 11-12 Şubat 2017 (Cumartesi-Pazar) ve 25-26 Şubat 2017 (Cumartesi-Pazar) 4 tam gün olarak yapılacak olup, eğitim ücreti 300 TL. Eğitime katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 8 Şubat 2017 Çarşamba günü" dendi.

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Son Güncelleme: 30.12.2016 10:05
Anahtar Kelimeler:
NLP PRACTITIONERALANYA Ticaret Ve Sanayi OdasıNLPALTSO
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