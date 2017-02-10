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ALTSO'dan fuara davet

Sektördeki yeni ürünleri ve son teknolojileri doğrudan gözlemleme imkanı sunacak olan 'Kırtasiye Ofis 2017 Fuarı' 22 Şubat'ta başlayacak

ALTSO'dan fuara davet

Sektördeki yeni ürünleri ve son teknolojileri doğrudan gözlemleme imkanı sunacak olan 'Kırtasiye Ofis 2017 Fuarı' 22 Şubat'ta başlayacak

10 Şubat 2017 Cuma 21:32
ALTSO'dan fuara davet
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda 'İstanbul Kırtasiye Ofis 2017 Fuarı'nın 22-26 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndE gerçekleştirileceği bildirildi. Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Kırtasiye Ofis 2017 Fuarı, TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. ve Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) işbirliğiyle 22-26 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece’de gerçekleştirilecek. Okul, kırtasiye, kağıt, ofis malzemeleri ve oyuncak sektöründen yaklaşık 200 firmanın katılımı ile 120 bin metrekare kapalı alanda düzenlenecek olan fuar şu kapsamlardan oluşuyor.
FUAR KAPSAMI
Ambalaj ve paketleme ürünleri, eğitici yayın ve materyaller, evrak imha, laminasyon makineleri ve sarf malzemeleri, hediyelik eşyalar ve promosyon ürünleri, hesap makineleri, etiketleme makineleri, hobi ve sanatsal malzemeler, boyalar, iş güvenliği tüketim ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, kaşe ve dolum makineleri, lisanslı kırtasiye ve oyuncak malzemeleri, ofis makineleri, ofis tüketim ürünleri ve aksesuarları, ofis masa üstü ve dosyalama ürünleri, okul malzemeleri, okul öncesi ve anaokulu malzemeleri, okul, ofis ve seyahat çantaları,
oyuncak ve eğitici oyunlar, tekstil tüketim ürünleri, teşhir stantları ve raflar, yazı tahtaları, pano ve toplantı sunum ürünleri, yazı ve çizim gereçleri. Sektörde yeni ürünleri ve son teknolojileri doğrudan gözlemleme, ürünleri karşılaştırarak analiz etme, ulusal ve uluslararası toptancı ve perakendecilerle tanışma ve işbirliği fırsatını değerlendirme imkanı sunan söz konusu fuar ile ilgili detaylı bilgilere http://kirtasiyeofisfuari.com/ web adresinden ulaşabilir."
 

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Anahtar Kelimeler:
Kırtasiye Ofis 2017 FuarıALTSO
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