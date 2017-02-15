ALTSO'dan Ankara çıkarması

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin tarafından oluşturulan Alanya heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve bakanlık kurmaylarıyla bir araya geldi. Oldukça verimli geçen ve Alanya’nın sorunlarıyla çözüm önerilerinin bir rapor halinde sunulduğu toplantı bir buçuk saatten fazla sürdü.

'TALEPLERİNİZİ DİKKATE ALACAĞIZ'

ALTSO Başkanı Şahin ve turizmcilerden oluşan heyet, Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’yı ziyaret etti. Başkan Şahin, kötü geçen 2016 yılının ardından esnafın yüzünü güldürecek acil talepleri Bakan Avcı’ya iletti. Oldukça verimli geçen toplantıda Bakan Avcı, Başkan Şahin’e hitaben, “Çok iyi hazırlanmışsınız. Taleplerinizi önemle dikkate alacağız. Sektöre gayet hakim bir heyet ile karşılaşmak bir bakan olarak beni ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Şahin açıklamasında ayrıca, “Bu önemli toplantının gerçekleşmesini sağlayan Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğlu’na da şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

BAKAN AVCI TALİMATLAR VERDİ

Alanya heyetini Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Bakan Nabi Avcı’nın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Fatih Dut, Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Kudret Arslan, Özel Kalem Müdürü Murat Nedim ve Müsteşar Yardımcısı Baki Alkaçar karşıladılar. Toplantı süresinde Bakan Avcı’nın kurmaylarına heyetin talepleriyle ilgili talimatlar verdiği görüldü.

Alanya Heyetinde ise ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, ALTSO Yönetim Kurulu üyeleri Banu Okan Kavukçu, Ali Kamburoğlu, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alara Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Serdar Gür, turizmciler Levent Danışman, Levent Benal, Cengiz Bektaş, Oytun Kan ile ALTSO Basın ve Halkla İlişikiler Şube Müdürü Necati Şatana katıldılar.

'DAHA FAZLA DESTEĞE İHTİYAÇ VAR'

'Bakan Nabi Avcı’nın ardından konuşan Şahin, "Yaşanan çok sayıda kriz maalesef Alanya’mızın ana sektörleri olan turizm, tarımve inşaatı çok olumsuz biçimde etkiledi. Çok sayıda tesis kapılarını kapatırken, binlerce turizm çalışanı işsiz kaldı. Hükümetimizin bunca iç ve dış şer odaklarına karşı verdiği büyük mücadelenin yanı sıra çeşitli turizm tedbirleri alması da sevindirici ancak daha fazla desteğe ihtiyaç var. Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde Ukrayna’dan müjdeler verdi. Sağolun sizin de çabalarınız takdire şayan. Biz bugün turizm sektöründen oluşturduğumuz bu heyet ile sizlerden birtakım isteklerde bulunacağız” diye konuştu.

'GZP'NİN KAPASİTESİ ARTTIRILSIN'

Şahin, konuşmasında daha sonra Anadolu Jet’in tur operatörlerine charter hizmeti vererek Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na (GZP) yurt dışından direkt uçuş yapması, bozulan ülke imajına yönelik çalışmalar, SGK prim kolaylığı, ÖTV ile KDV indirimi ya da turzimcilerin ihracatçı sayılması, banka borçlarının yapılandırılması, ülkemize kimlikle girişin başta Rusya olmak üzere farklı ülkeler için de yaygınlaştırılması, spor ve sağlık turizmi, Akdağ ve golf merkezleri, GZP'nin kapasitesinin arttırılması, iç pazara yönelik de kamu çalışanlarına faizsiz tatil kredi verilmesi ve izinlerin önceden belirlenmesi gibi konularda taleplerde bulundu.

BAKAN AVCI RAPOR İSTEDİ

Başkan Şahin ve turizmcilerin sorunlarını dikkatle dinleyen Avcı toplantıya katılan genel müdür, müsteşar ve diğer bürokratlarına gerekli çalışmaların yapılarak kendilerine rapor verilmesi yönünde talimatlar verdi.

ŞAHİN: 'ULAŞIM OLMAZSA OLMAZIMIZ'

Alanya esnafının taleplerini Bakan Avcı’ya ileten Şahin, “Anadolu Jet’ten GZP'den Stockholm, Oslo, Helsinki ve Kopenhag gibi önemli şehirlere direkt uçuş istiyoruz. Direkt uçuşun olması Alanya’mız turizmine bir ivme kazandırır. GZP konusunda da bugüne kadar önemli iyileştirmeler yapıldı. Ama bazı aksaklıklar var. Terminal binası, otopark ve havalimanına girişte eksikliklerimiz var. Çok sorunumuz var ama ulaşım olmazsa olmazımız” ifadelerini kullandı.

'SPOR VE SAĞLIK TURİZMİNE YATIRIM YAPILSIN'

Alanya için spor ve sağlık turizminin önemine de değinen Şahin, “Alanya’mıza gelip aşık olmayan yok. Çeşitli ülkelerden 38 bin yabancı Alanya’mızdan ev aldı. Ama kültür, sağlık ve spor turizminde çok gerideyiz. Spor ve sağlık turizmine yatırım yapılmasını istiyoruz. Alanya’mızda Akdağ ve golf merkezleriyle ilgili yatırımlar var. Bunların bir an önce bitirilmesini ve turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi. 'İMAJLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILSIN'

Türkiye'nin imajıyla ilgili de yurt dışında ciddi sıkıntıların olduğunu aktaran Şahin, “İmajla ilgili sıkıntılarımız var. Rakip ülkelerimiz sınırımızda yaşanan olayları Türkiye’de oluyormuş gibi gösteriyor. Bu konuda ciddi bir çalışma istiyoruz. İmajımızı düzeltmemiz gerekiyor” diye konuştu.

'RUSYA'YA KİMLİKLE GİRİLSİN'

Şahin ayrıca, Rusya ve çevre ülkelere kimlikle giriş, kamu çalışmalarının izin tarihlerini yılbaşında belirlenmesi ve buna bağlı olarak faizsiz tatil kredisi verilmesi, SGK primleriyle ilgili çalışma yapılması, turizmciye KDV indirimi, turizmcinin ihracatçı kapsamına alınması, alkollü içeceklerde ÖTV indirimi, banka borçlarının yapılandırılması ve birçok konuda Bakan Avcı’dan taleplerde bulundu.

BAKAN AVCI’DAN ŞAHİN’E ÖVGÜ

Yönetim Kurulu faaliyetlerinin yer aldığı kitapçığı Şahin’den alarak inceleyen Avcı, Şahin’i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. ALTSO’nun çalışmalarından övgüyle bahseden Avcı, Alanya’ya büyük önem verdiklerini ve Bakan Çavuşoğlu’yla da sık sık görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Avcı, ALTSO’nun faaliyetlerini çok başarılı bulduğuna değinerek, “Şahin kardeşimiz bakanlık gibi çalışmış. Takdir etmemek mümkün değil” ifadesini kullandı.