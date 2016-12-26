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ALTSO'da son 4 gün

Engelsiz Kent Alanya'da ALTSO'nun düzenleyeceği kursla engeller daha fazla kalkmış olacak

ALTSO'da son 4 gün
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi işbirliğinde Mesleki Eğitim Kursları kapsamında 120 saatlik 'İşaret Dili Kursu' düzenlenecek. ALTSO'dan yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Kurslara katılmak isteyen kişilerin en geç 30 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve başvuru formuyla birlikte ALTSO Eğitim-Kariyer Şube Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor. Kurs ücreti 150 TL olup, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek."
 
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Etiketler; #ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası #ALTSO #Engelsiz Kent Alanya #Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki #Eğitim Merkezi
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