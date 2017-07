ALTSO'da 'Avara' polemiği

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) aylık olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Odanın meclis başkanı Metin Atalay'ın olmadığı 50'nci toplantıya Mustafa Irmak başkanlık etti. Toplantıda odanın yönetim kurulu faliyetleriyle ilgili ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in bilgiler vermesinin ardından söz alan üye Hasan Fevzi Yüksekkaya, yönetimin cevaplaması için yazılı talepleri olduğunu söyledi.

'ALANYA YARARINA SOMUT BİR PROEJE VAR MI?'

Yüksekkaya, "Odamız adına resmi hiçbir bağı olmayan, oda adına üyelerimizden ve Alanya yararına hizmet verdiği

söylenilen Ankara İrtibat Ofisi'yle ilgili yaptığı genel hizmetlerin ve giderlerin açıklanmasını meclis ve üyeler adına oda yönetiminden talep ediyorum. Ankara İrtibat Ofisi mevcut dernek üyeleri ve mevcut yönetim kurulu üyeleri kimler? Ofise kurulduğu bugüne kadar oda bütçesinden ne kadar kaynak aktarıldı? Bu kaynak hangi bütçe kaleminden karşılandı? Ofis bugüne kadar kaç oda üyesine hizmet verdi? Bu hizmetler neler? Ofis üye olmayan kaç kişiye hizmet verdi? Bu hizmetler neler? Ofisin kurulduğu günden bu yana Alanya yararına sonuçlandırdığı somut bir proje var mı? Ofis yönetimin her zaman iftiharla bahsettiği bir proje. Bu projeyle ilgili giderlerin ve yapılan hizmetlerin kamuoyuna açıklanmasını resmi olarak talep ediyorum" dedi.

'ODA BÜTÇESİNDEN NE KADAR PARA HARCANDI?'

Turizm Meslek Yüksekokulu'na (MYO) da değinen Yüksekkaya,"MYO ile ilgili yapılan harcamalar ve sağlanan katkılar konusunda meclisin ve oda üyelerinin bilgilendirilmesini talep ediyorum. ALTSO Turizm MYO'nun planlanan yapım maliyeti ne? Oda bütçesinden şu ana kadar ne miktarda bir harcama yapıldı? Dışardan kimlerden ne kadar ayni ve nakdi katkı sağlandı? Şu ana kadar yapılan işlerle ilgili kimlere ne kadar borç var? MYO'nun yapım aşamasında nasıl bir ihale ve alım yöntemi uygulandı? Yapılan alımlarda oda menfaatleri dikkate alındı mı? Yapılan işler ve yapılacak işler öncesinde meclis üyeleri niçin bilgilendirilmedi? Daha önce benzer konularda meclisten birçok taleplerimiz olmuştu. Bunların hiçbirine talep alamadık. Meclis başkanından ivedilikle bunların cevabını gelecek mecliste meclise ve üyelere sunulmasını talep ediyorum" diye konuştu.

'SONUNA KADAR HELAL OLSUN'

Yüksekkaya'nın irtibat ofisiyle ilgili sözleri üzerine söz isteyen üye Taylan Gündeşlioğlu da, kendisinin Finlandiya'da olduğu sırada annesinin beyin kanaması geçirdiğini, kimseyi arayamadığını, irtibat ofisini aradığını ve oradaki kişinin yoğun bakımda annesiyle ilgilendiğini söyledi. Gündeşlioğlu, "Benim için ALTSO'ya harcanan Ankara'daki ofise para çıkıyorsa sonuna kadar helal olsun" ifadelerini kullandı. Daha sonra yönetim kurulu faaliyetleri oylamaya sunularak oybirliği ile kabul edildi.

'AVARALIK YAPTIĞIMIZI HİÇBİR ZAMAN DÜŞÜNMEDİM'

Haziran ayı mizan ve hesaplarının müzakere edilerek ibrasının ardından söz alan üye Fatma Taşpınar da, "Üyelerimizin hepsi birbirinden değerli ve önemli diye düşünüyorum. Üyelerin hepsinin Alanya ekonomisine katkı veren, istihdam yaratan, aktif,üretken ve çalışkan insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu meclise değerli zamanımızdan vakit ayırarak katılıyoruz. Bundan çok mutlu ve gururluyuz. Meclis çatısı altında amiyane tabirle avaralık yaptığımızı hiçbir zaman düşünmedim ve arkadaşlarımın da düşündüğünü sanmıyorum. Alanya ekonomisi, ticareti, turizmi, tarımı, kısacası Alanya'nın gelişim, adına neler yapabiliriz, neler yapılıyor, bunları konuşuyor, tartışıyor, fikirler üretiyoruz. Yaşadığımız kente katma değer sağlıyoruz. Öneri ve fikirler günümüz dünyasında önemli katma değerlerden birisi. Tüm meclisi üyesi arkadaşlarımın bu şehir için snerji ve fikir üretme çabası içinde olduğunu, bundan da mutlu olduğunu düşünüyorum. Hepimizin zamanı çok kıymetli. Bu zamanı da Alanya için yeni fikirler ve bakış açıları oluşturmak için burada olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

'AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYDUM'

Bir basın mensubu tarafından kimi kast ettiği sorulan Taşpınar, "Ben genel olarak açıklıyorum. Bir önceki mecli toplantısına katılamadım. Okuduğum bir haber üzerine ve bazı arkadaşlarımdam dinlediğim bir haber üzerine bu açıklamayı yapma gereği duydum. Bu kamuoyuna yansıdı. Bir cevap hakkı doğurmak istemediğim sadece kendi fikirlerimi beyan etmek istedim" diye konuştu.

'MECLİS TUTANAKLARINDA GEÇMİYOR'

Bunun üzerine söz istyen üye Mustafa Tuna da, "Bu konuyla ilgili 2 kişi arasında yapılan bir görüşme Alanya kamuoyuna, esnafına, iş dünyasına hiçbir şekilde fayda getirmeyen bir açıklamanın bu şekilde basına yansıtılması öncellikle etik açısından doğru değil. Ben başkanımla dışarda bizi uğurlarken yapmış olduğum bir konuşma. Meclis tutanaklarında bu şekilde herhangi bir şey geçmiyor. İkincisi benim hangi görevlerde bulunduğumu bilmeyenler vardır. Hatırlatayım, ben Alanya Belediyesi'nin meclis üyesiyim. Bu meclis üyeliği görevimle Alanya'da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de bize verdiği görevlerle 24 saat Alanya menfaatlerine, ilçenin iş dünyasının menfaatlerine çalışmalar yapıyorum. Özellikle Şahin, restorancıların sıkıntılarıyla ilgili Başkan Yücel'i ziyaret ettiğini söyledi. Bu konularla ilgili biz perde arkasından yapmamız gereke her şeyi bu odada çözülmeyen her şeyi ben Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi nezdinde çözmeye çalışıyorum. Taşpınar'a banha bu şekilde bir cevap hakkı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ben o konuyu o gün bıraktım. Bugün bu şekilde bir söz hakkı verdi. Ben ASAT Genel Kurul delegesiyim. Alanya'nın su sorunlarıyla ilgili her knuda elimden geldiği kadar ASAT ile istişare yapıp Alanya'nın sur sorunla rıyla ilgili Antalya'da tartışmaya, çözüm üretemeye çalışıyorum. 1,5 yıldır Alanya Belediyesi'nde encümen üyeliği yaptım. Üyelerin ve Alanya'nın çoğu sorunlarında sorunlara parmak basıp, başkanımızla çözümler üretmeye çalıştım. Şimdi bu konuyla ilgili benim Şahin ile ilgili ikili görüşmede yapmış olduğum bir konuşmayı sanki meclis tutanaklarına geçmiş bir konuşma gibi lanse ederek basına çıkması öncelikle beni çok üzdü. Bu vesileyle bu cevap hakkını da kullanmış oldum" diye konuştu.

'BİR ŞEY YAPMIYORUMUŞUM GİBİ YANSITLDI'

Bir basın mensubunun 'Avara' ifadesini kullanıp kullanmadığı sorulan Tuna, "Ben o ifadeyi kullanmış olabilirim. Hiç problem değil. O iki kişi arasında bir şakalaşma ama ben bunun bu şekilde yansıyacağını bilseydim tam tersini kullanırdım. Biz Alanya için çalışıyoruz başkanım, sen de buradasın devam ediyorsun, fark eden bir şey yok. Bütün meclis üyeleri de bizim kardeşimizdir. Çalıştık, mücadele ediyoruz. Bunun bu kanadı, öbür kanadı var. Yansıtılırken Tuna hiçbir şey yapmıyormuş gibi

yansıtıldı" ifadelerini kullandı.

'YÖNETİMDEN BİR CEVAP BEKLİYORUM'

Oda yönetimine bir soru sormak istediğini de belirten Tuna, "Üye tescil belgeleri değişitiriliyor. Özellikle bir dönem arasında değiştiriliyor. Özellikle bu konuyla ilgili oda yönetiminden bir cevap bekliyorum. Neden değişiyor?"

dedi.

'ŞAHİN HAYALİ PROJE ÜRETİYOR'

Tekrar söz alan ve Başkan Yücel'den vergi indirimi istenilmesiyle ilgili gazeteye yansıyanların hiç olmadığını belirten Yüksekkaya ise, "Önceki mecliste bir proje gündeme taşındı. Başkan Şahin sağolsun hayali projeler üretmekte çok muktedir. Yat limanı ve balıkçı barınağının yerinin değişmesiyle ilgili meclise bir gündem taşıdı. Dedi ki, yat limanı ve balıkçı barınağının yerbni değiştireceğiz. Bütün taraflarla görüştük. Herkes bu iş erıza gösterdi. Eğer darbe girişimi olmasaydı, bunun şimdiye çoktan yapılacağını söyledi. Bunun taraflarıyla görüştünüz mü yasal taraflarıyla uzlaşı yaptınız mı dedik tamam dedi. Ben bu hazır bir proje. Önümüzdeki 3-5 ay içerisinde netleşecektir dedim. Bana, "Seninle polemiğe girmem" dedi. Sonrası gün uzlaştı dediğiniz balıkçı barınağı kooperatif sahibi böyle bir şeyin devrinin omasının imkansız olduğunu söyledi. Böyle bir şeyin imkanı

yok. Olma şansı da yok. Sağolsun Şahin, şu ana kadar birçok proje hayaliydi. 3 gün konuşur, dördüncü gün ortada böyel bir proje yok der. Her ay da bize burada süsler, püsler tekrar anlatır" diye konuştu.

'YAPARSA KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM'

Yat limanıyla ilgili öneride de bulunan Yüksekkaya,"Birincisi eğer olabiliyorsa buranın yönetim şeklinin Alanya Belediyesi'ne devredilmesi. Buranın dizaynı ve düzenlemesini belediyenin yapması. Yıllardır bu konuşulur ama maalesef hiçbir zaman yapılmadı. İkincisi bu olmuyorsa, belediye balıkçı barınağındaki balıkçılar için Aydap'ta planlanan balıkçı barınağının inşaatını yapsın. Devlete teslim etsin. Devlet de bunun karşılığında yat limanı havzasını belediyeye tahsis yapsın. Belediye de çevreyen kuracağı projelerle, kent meydanıyla birlikte burasıyla birlikte ciddi bir değer yaratsın. Hem çarşı esnafını kurtaralım, hem de Alanya'nın ortasında bir değer üretelim. Çıkıp biz balıkçı barınağı ve yat limanını yerini değiştireceğiz demekle bu iş olmuyor. Olmasının da imkan ve ihtimali de yok. Varsa, bunu yaparsa da ben kendisine teşekkür ederim. Kendisine her türlü saygıyı da gösteririm ama lütfen bu ekonomik kriz içerisinde hayal kurmayalım" ifadelerini kullandı.

'POLEMİĞE GİRECECEK DURUMUMUZ YOK'

ALTSO Başkan Yardımcısı Serdar Uygun da, odanın her şeyinin şeffaf olduğunu, mevzuat doğrultusunda gerekenin yapıldığını söyledi. Uygun, üye tescil belgesine yönetimin müdahale etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Uygun, "Yüksekkaya ile bizim polemiğe girecek bir durumumuz yok. Biz hizmet ediyoruz. Şahin'in ve yönetimin haya bir projesi hiçbir zaman olmadı. Söz verdiklerinden çok daha fazlası yapıldı. Yapılmaya da devam edilecek. Biz işimize bakıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Bizim polemikle çok işimiz yok" dedi.

'SİCİL BELGELERİNİ DEĞİŞTİRMENİN GEREĞİ YOK'

Tekrar söz alan Yüksekkaya, "Şahin hiç gereği olmadan yeni bir sicil belgesi yapıp seçim çalışmasıyla birlikte üyeleri ziyaret ediyor. Yeni üyelerde yapabilirsiniz ama siz 10-20 senedir başka başkanlar döneminde üye olmuş üyelerin sicil belgelerini değiştirmenin gereği yok. Bunu hizmet olarak görüyorsanız, sizin yaptığınız hizmet bu kadar derim. Size de kolay gelsin derim. Uygun da odanın her şeyinin şeffaf olduğunu tekrar belirtti. Yüksekkaya da, "Ben polemik yapmıyorum. Şu 2 yazılı listeme net yazılı bir cevap verirseniz, şeffaf olduğunuza bu meclis de üyeler de inanacak" diye cevap verdi. Irmak da cevapların en kısa sürede ulaştırılacağını söyledi.

'O SÖZDEN DOLAYI ÖZÜR DİLEMELİ'

Toplantı sonunda söz isteyen Şahin, "Buradaki arkadaşların hepsi alanında kendini ispat etmiş ki odaya meclis üyesi olarak seçilmişler. Tuna benim adımı kullanmasaydı ben konuşmayacaktım. Ben bütün meclis üyesi arkadaşlarımın hepsine eşit mesafede durdum ve saygı duydum. Ancak o söz 2 kişi arasında olmadı. Bütün meclis üyelerinden o sözden dolayı özür dilemeli. Çünkü gazetecilerin içinde söyledi. Hatta ben duymadım. O sözü bir gazeteci arkadaşım bana söyledi.

'BİZİM AMACIMIZ HİZMET ETMEK'

Üye sicil belgelerinin yenilenmesine gelince biz Hüseyin Kasapoğlu'ndan Müstakbel Dim'e kadar hiçbir zaman saygımızı eksik etmedik. Bu saygımızın da en büyük tescili logomuzun değişmesine rağmen biz de ayrı bir logo getirmedik. Rahmetli olanların bunda hakkı var dedik ve eski logomuza döndük. Bizim amacımız hizmet etmek. Ziyaret edemediğim üyelere de üye sicil belgelerini göndereceğim" dedi.