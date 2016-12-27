ALTSO'da aidatlara zam yok

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) 2016 yılı son Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. ALTSO Meclisi’nde geçtiğimiz 3 yılda olduğu gibi gelecek yıl da üye kayıt ve aidat ücretlerine zam yapılmazken, 2017 yılı denk gelir-gider bütçesi, 5 milyon 150 bin olarak kabul edildi. Odanın
Meclis Başkanı Metin Atalay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, yönetim kurulu faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Şahin ayrıca, geçtiğimiz 3 yıl da olduğu gibi bu yıl da oda kayıt ücreti ve aidatlara zam yapılmayacağını müjdeledi. Başkan Şahin, “Göreve geldiğimiz günden bu yana üye kayıt ve aidatlarına zam yapmadık. Bu konuda da elimizi taşın altına koyuyoruz ve 2017 yılı içinde üye kayıt ve aidatlarına zam yapmıyoruz” dedi.
'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK'
2016 yılının da genel bir değerlendirmesini yapan Şahin, “2016 yılında ülke çapında ekonomimizi etkileyen çeşitli sorunlar yaşadık. Yaşanan olumsuzlukların da doğal olarak turizm kenti olan Alanya’mıza yansımaları oldu. ALTSO olarak bu olumsuzlukların üyelerimize yansımalarını azaltmak için çeşitli projeler düzenledik, toplantılar gerçekleştirdik. Acil önlem planları yaptık. Oda başkanlarımızla bir araya gelerek, yerel yönetimlerden üyelerimize mevzuat çerçevesinde vergi kolaylığı istedik. Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önderliğinde bakanlarımızla görüştük. Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerde, yakıt desteğinden, SGK indirimine kadar birçok konuda destek istedik. ALTSO olarak bu zor günlerde üyelerimiz için elimizi taşın altına koyduk. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen her türlü çabayı gösterip, üyelerimiz için proje yapacağız” diye konuştu.
ŞAHİN: 'SORUNLARDAN KAÇMADIK'
Türkler Mahallesi, Gökçeler Mevkii'nde temeli atılan Yeni Toptancı Hali’ni değerlendiren Şahin, "Odamız öncülüğünde projesi hazırlanan toptancı halimizin temelini attık. Göreve geldiğimiz zaman hal komisyoncusu ve tüccarı olan üyelerimiz yapımı düşünülen yeni toptancı hali konusunda bizleri görevlendirmişti. Bizler de üyelerimizden aldığımız güçle halde faaliyet gösteren üyelerimiz ile hiç ara vermeden çalışmalarımız sürdürdük ve projeyi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na teslim ettik. Sorunlardan kaçmadık. Üyelerimizin istediği gibi projeyi çizdirdik. Sonunda da üyelerimiz istediği şekilde projemiz ortaya çıktı. 10 Aralık'ta projemizin temelini attık. Bundan sonra da projenin inşaat çalışmalarını yakından takip edeceğiz. Ben tekrar yeni toptancı halimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
'PROJEYE REKOR KATILIM OLDU'
'Alanya’da Alışveriş Var Projesi' hakkında da bilgiler veren Şahin, “Alanya'da durgun ekonomiyi canlandırmak için düzenlediğimiz 'Alanya’da Alışveriş Var Projesi'ne rekor katılım oldu. 77 gün süren projenin sonunda yapılan çekilişe, 95 milyon katılım hakkı elde edildi” dedi.
'LAVROV ALANYA İÇİN MÜTHİŞ TANITIM'
'Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu 5’inci Toplantısı' kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da Alanya’ya geldiğini hatırlatan Şahin, “Bu Alanya için müthiş bir tanıtım oldu. Toplantının Alanya’da düzenlenmesini sağlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) BaşkanıRifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında düzenlenen 'Akdeniz Bölge Toplantısı’na da anımsatan Şahin, “Toplantıda TOBB Nefes Kredisi ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun tedbir paketiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunduk” diye konuştu.
DAYANÇ VE DOĞAN'A PLAKET VERİLDİ
Şahin, meclisin dilek ve temenniler bölümünde şirket değişikliği sebebiyle meclis üyeliği düşen Ahmet Dayanç ve Mustafa Doğan’a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
'PERSONEL VE ÇEVRESİNE DİKKAT EDİN'
Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Kerşm Yılmaz da, "2016 yılı çok zor geçti. 2017 yılına dersimizi iyi çalışıp girmek zorundayız. Dünya genelindeki terör kaynaklı turizm kayıpları var. Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin turist sayısında ciddi düşüşler oldu. Ülkemiz de bundan olumsuz yönde etkilendi. Son yaşanan büyükelçi suikastinde gördüğümüz gibi hainlerin ne zaman nerde hangi eyleme maşa olacağını bilemediğimiz için, yanımızda çalışan personelin arkadaş çevresine hatta sosyal medyadaki etkileşimlerine karşı dikkatli olmalıyız. Özellikle turizmci meslektaşlarımdan ricam personelden önce yönetici kadrolarını bu konunun hassasiyeti konusunda uyarmaları.
'ARAMIZA SIZMASINA İZİN VERMEYELİM'
Sınırlarımızda yaşanan sıcak gündemin turizmimize daha fazla negatif etki yaratmaması için yanımızda çalışan personeller hakkında ince eleyip sık dokumalıyız. Biz Türk milleti olarak tarih boyunca mazluma kucak açmış, asla ırkçılık meshepçilik gibi ayrımların içinde olmadığımız gibi Kürt kardeşlerimizle de aramıza nifak sokmaya çalışanlara Güneydoğu’da Türk bayraklarıyla en güzel cevabı kendileri verdi. Bizim sorunumuz vatan hainleri ve terör sempatizanları.
Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır. Öncelikle biz işadamları olarak işimizi iyi yapıp, ülke ekonomisine katkı sağlayıp hepimizin bu gemide birlikte olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Sektörde kalifiye hizmet kalifiye elemanla olur, bu bağlamda nitelikli personel çalıştırıp, turizme uygun vasfı olmayan özellikle Suriye’den gelen insan gücünü ‘ucuz maliyetli’ diye düşünüp turizme daha fazla zarar vermesine yol açmamalıyız. Vasıfsız insan gücünü tarım ve inşaat sektöründe değerlendirmeliyiz."
ALTSO Meclisi'nde konuşan Başkan Şahin, sorunlardan kaçmadıklarının altını çizdi. Dilek ve temennilerde konuşan Yılmaz da, Suriye'den gelenlerin ucuz maliyetli olarak görülüp turizme zarar verilmemesini istedi
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