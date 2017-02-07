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Altınları çalmak isteyen hırsızı tabancayla kovaladı

Bir kuyumcu, iş yerinin camını taş ile kırıp altınları çalmak isteyen hırsızı tabancayla kovalayıp soygunu önledi

Altınları çalmak isteyen hırsızı tabancayla kovaladı

Bir kuyumcu, iş yerinin camını taş ile kırıp altınları çalmak isteyen hırsızı tabancayla kovalayıp soygunu önledi

07 Şubat 2017 Salı 10:37
Altınları çalmak isteyen hırsızı tabancayla kovaladı
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde Ayhan Özmucu’nun sahibi olduğu kuyumcu dükkanına ara sokaktan gelen biri kişi elindeki kilit parke taşıyla cama birkaç kez vurup kırdıktan sonra vitrindeki altınları çalmak istedi. Özmucu, camın kırıldığını görünce tabancasını çekti. Bunu gören hırsız vitrinin önünden kaçıp sonra tekrar gelerek altınları almak istedi. Özmucu ve kuyumcudaki bir kişi hırsızın geri geldiğini görünce tekrar dışarı çıktı. Özmucu, bir el havaya ateş etti. Özmucu’nun yanındaki şahıs ise yumruk atarak hırsızı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Hırsız tabancayı görünce altınları bırakıp olay yerinden kaçtı. Kuyumcu Özmucu ise hırsızın çalmak isterken yere döktüğü altınları toplayıp içeri götürdü. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"CAMI KIRMAYA BAŞLAYINCA TABANCAMI ÇEKTİM"
Ayhan Özmucu, altınları kurtardıktan sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlatırken, güvenlik kamerasından hırsızın eşkalini alarak çevrede araştırma yapamaya başladı. Özmucu, "Camdan pat diye ses geldi kafamı bir çevirdim cama tekrar tekrar vurdu. Biz çıkana kadar zaten silahı görünce kaçtı. Ben buradan çıkana kadar geri geldi altınları almaya çalıştı ama alamadı. Bir el ateş ettim sonra kaçtı" dedi.
Polis şimdi her yerde zanlıyı arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AltınAdanaSeyhan Ilçesi
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