Altın 1 ayın dibinde! İşte çeyreğin fiyatı

DÜN yurt içinde düşüş eğilimindeki dolar kurunun etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,26 azalışla 144,3 liradan tamamladı.
Döviz kurlarındaki sakin seyir ve altının ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle düşüşünü bugüne de taşıyan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 143,8 lira seviyelerinden işlem gördü.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını 963 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.224,9 dolardan alıcı buluyor.