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15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

Altın 1 ayın dibinde! İşte çeyreğin fiyatı

Altının gram fiyatı, dolar kurunun etkisiyle bir ayın en düşük seviyesini gördü

Altın 1 ayın dibinde! İşte çeyreğin fiyatı

Altının gram fiyatı, dolar kurunun etkisiyle bir ayın en düşük seviyesini gördü

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:47
Altın 1 ayın dibinde! İşte çeyreğin fiyatı
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DÜN yurt içinde düşüş eğilimindeki dolar kurunun etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,26 azalışla 144,3 liradan tamamladı.

Döviz kurlarındaki sakin seyir ve altının ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle düşüşünü bugüne de taşıyan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 143,8 lira seviyelerinden işlem gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını 963 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.224,9 dolardan alıcı buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
AltınÇEYREKFFiyat
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