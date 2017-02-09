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ALTİD’e üç ziyaret birden

Turizm sektörü temsilcilerinin ihtiyacı olan düşük faizli ve uzun vadeli kredi ihtiyacı ile sektöre hitap edecek bankacılık hizmetleri ALTİD'de görüşüldü

ALTİD’e üç ziyaret birden

Turizm sektörü temsilcilerinin ihtiyacı olan düşük faizli ve uzun vadeli kredi ihtiyacı ile sektöre hitap edecek bankacılık hizmetleri ALTİD'de görüşüldü

09 Şubat 2017 Perşembe 21:39
ALTİD’e üç ziyaret birden
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ALANYA Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve beraberindeki heyet, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ne (ALTİD) teşekkür ziyaretinde bulundu. Er, yapmış oldukları ziyarette, ALTİD’in eğitim kurumlarına göstermiş olduğu desteğin önemine işaret ederek, “Destekçilerimiz sayesinde Alanya Hacıkura İlkokulu folklorcuları iki yıl üst üste il birincisi oldu” dedi. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de “ALTİD, Alanya’nın yanı sıra Alanya’da yaşayanların da yararına fayda sağlamak için kurulmuş bir dernektir” diye konuştu. Şekerbank Akdeniz Bölge Müdürü Sadi Taş da Alanya Şube Müdürü ile birlikte ALTİD'i ziyaret etti. Ziyarette, turizm sektörünün içinde bulunduğu durum ve sektör temsilcilerinin ihtiyacı olan düşük faizli ve uzun vadeli kredi ihtiyacı ile sektöre hitap edecek bankacılık hizmetleri görüşüldü. ALTİD’i ziyaret eden bir başka kurum da Akdeniz Aşçılar Birliği oldu. Birlik Başkanı Baki Budak, personel maaş politikası ve eğitimi konularında fikir alışverişinde bulunarak katkılarından dolayı Başkan Sili’ye bir plaket verdi.
KAYMAKAMA 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Öte yandan ALTİD ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yönetim kurulu üyeleri, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’yu makamında ziyaret etti. Aynı zamanda Alanya Belediye Başkanı da olan ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, Kaymakam Harputlu’ya, 30’a yakın ülkede yapılan Alanya tanıtım çalışmaları hakkında bir dosya sundu. ALTİD Başkanı Burhan Sili de turizm güvenliğinden sektörün içinde bulunduğu duruma kadar ve yapılması gerekenler hakkında Kaymakam Harputlu'yu bilgilendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
TurizmALTİDDüşük Faizli
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