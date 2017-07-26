altı aylık bebeği sulama kanalına atıp terk ettiler

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebeğin karnı hemşireler tarafından doyuruldu. Bebeğin gözetim altında tutulduğu, ailenin bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Develi'nin Köşk Pınar mevkiinde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından su kanalında kundağa sarılı bir kız bebek bulundu. VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ BEBEĞİ HASTANEYE GETİRDİ

KAYSERİ'DE su kanalına terk edilmiş 6 aylık kız bebek bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kundağa sarılı bebeği alarak Develi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Ailenin bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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