ALSEV takdir topladı

ALANYA'NIN Demirtaş Mahallesi'ndeki Sapadere Kanyonu'nda başlayıp kırsaldaki Fakırcalı ve Beldibi Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınları sırasında gönüllülere katılmadıkları için kimi çevrelerce sosyal medyada eleştirilen Alanya Sevdalıları Derneği'nden (ALSEV) eleştirilere adeta tokat gibi yanıt geldi. ALSEV Başkanı Kemal Yetgin ile ekibi, orman yangınlarına müdahale eden orman işçileri ile belediye personeline ekmek, su, ayran, meyve ve çeşitli yiyecek içecekler götürerek söndürme çalışmalarına tam destek verdiler. ALSEV'den yapılan açıklamada ise eleştirilere şu yanıt verildi: "Karalama yapmadan önce bir düşünün. Karınca ağzında küçücük bir damla su ile koşa koşa gidiyormuş. Hem de boyu göklere varan cehennemi ateşe doğru. Başka bir karınca onun bu telaşını görüp 'Bu acelen niye? Nereye böyle?' diye sormuş. Ağzında bir damla su taşıyan karınca o bir damlayı ellerinin arasına alıp, 'Duymadın mı? Nemrut İbrahim Peygamber'i ateşte yakacakmış. Ateşin olduğu yere su götürüyorum' yanıtı vermiş. Bu sözleri duyan karınca kendini tutamayarak kahkahalarla gülmeye başlamış, 'Bu büyük ateşi senin bir damla suyun mu söndürecek?' deyince, diğer karınca, 'Hiç olmazsa hangi taraftan olduğum anlaşılır' yanıtı vermiş."