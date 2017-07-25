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ALSEV Başkanı Yetgin sitem etti

Şehit ailelerini Klas Piknik'te yemekte buluşturan ALSEV Başkanı Yetgin, davetli oldukları halde katılım sağlamayan protokol üyelerine sitem etti

ALSEV Başkanı Yetgin sitem etti

Şehit ailelerini Klas Piknik'te yemekte buluşturan ALSEV Başkanı Yetgin, davetli oldukları halde katılım sağlamayan protokol üyelerine sitem etti

25 Temmuz 2017 Salı 23:11
ALSEV Başkanı Yetgin sitem etti
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Sevdalıları Derneği (ALSEV) Başkanı Kemal Yetgin ve ekibi, Gümüşkavak 3. Kızılova Şenliği'nde yapılan çekilişte kendisine motosiklet çıkan Bekir Dekor adlı vatandaşın motosikleti ALSEV'e bağışlamasından ötürü büyük mutluluk duyduklarını söyledi. ALSEV'in ilk vasıtası olan motosikletin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Bekir Dekor, "Sen ben yok, biz varız. Alanya için çalışmaya devam" dedi. Öte yandan ALSEV, Türk milletinin bağımsızlığı, üzerinde yaşadığımız vatan topraklarını korumak için kanlarını canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerin ruhunu şad etmek amacıyla Alanya'daki tüm şehit ailelerini geçtiğimiz hafta sonu Dimçayı Klas Piknik'te düzenlenen yemekte bir araya getirdi.
'AMACIMIZ ŞİRİN GÖZÜKMEK DEĞİL'
Kuran-ı Kerim tilaveti, dua ve yemek organizasyonuna ev sahipliği yapan mekanın işletmecisi Mehmet Barcın'a ve katılımcılara teşekkür eden ALSEV Başkanı Kemal Yetgin, "Amacımız birilerine şirin gözükmek veya reklam yapmak değildi. Sadece şehitlerimiz kimler için şehit olmuş, bu vatanı kimlere emanet etmiş, şehit ailelerine 'Bizler de sizin birer evladınızız' diyebilmekti. Çok şükür kimsesiz değiliz. Çok şükür düğünü, sünneti, çalgıyı çengiyi böyle ulvi organizasyonlara tercih etmiyoruz. Emanetlerimize en güzel şekilde sahip çıkacağız, çıkmaya da devam edeceğiz. Gönül isterdi ki davetli olan protokol üyeleri de bizimle olsun ama hiçbirini aramızda göremedik" dedi.

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Son Güncelleme: 25.07.2017 23:21
Anahtar Kelimeler:
Klas PiknikALSEV Başkanı Yetgin
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