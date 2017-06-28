Alp Özcan yeni sevgili buldu

GÜZEL oyuncu, "Bazen yanlış seçimler yapıyorum ama bu aşka küstüğüm anlamına gelmez. O adamı bana sormayın" dedi. 'O adam' sözüne çok bozulan Alp Özcan, yeni bir sevgili buldu.

İşte Alp Özcan'ın, Yunan adaları ve Çeşme'de tatil yaptığı İspyanyol sevgilisi!