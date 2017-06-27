'Alman doktorları dinleseydim ölmüştüm'

KALP krizi riskiyle bremen'in en büyük hastanelerinden birisi olan Links der Weser'e kaldırılan Delmenhorst İl Genel Meclisi Onursal Üyesi İbrahim Tuner'in safra kesesinde taş tespit edildi.

Yapılan kontrollerden sonra sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Tuner'e taburcu olacağı iletildi. Ancak vücudunun sağ tarafında hala yanma ve acı hissettiğini söyleyen Tuner taburcu olmayı reddetti. Araya hafta sonunun girmesi nedeniyle kontroller için pazartesini bekleyen İbrahim Tuner'in acıları ağırlaştı. Pazartesi günü tekrar kontrol edilen Tuner'de olumsuz bir duruma rastlanmadı. Israrla ağrıları olduğunu söyleyen Tuner'i bu kez hastanenin önde gelen doktorlarından birisi muayene etti. Tuner'den kan alındı ve tahlil edildi. Kan tahlil sonuçlarını gören doktor Tuner'in acilen ameliyata alınması gerektiğini, safra kesesine yapışık olan taşın muayene sırasında düşmüş olduğunu ve kanda yüzde 400 oranında iltihaba rastlandığını açıkladı. Hemen ameliyata alınan İbrahim Tuner, 4 saat süren operasyon sonunda sağlığına kavuştu. Tuner'in zehir nedeniyle patlamak üzere olan safra kesesi tamamen alındı. Safra kesesinden çıkarılan taşın büyüklüğü doktorları bile şaşırttı.

"Eve gitseydim ölmüştüm"

Çok zor ve tehlikeli bir ameliyat geçirdiğini, ölümün kıyısından kıl payı döndüğünü anlatan İbrahim Tuner, “Benim ailemde safra kesesine bağlı birçok ölüm oldu. Eğer ben doktorlara uysam ve eve gitmiş olsaydım bugün ölmüştüm. Çünkü safra kesem patlamış olacaktı. Bir de kandaki zehir oranı çok fazlaydı. Beni ısrarım üzerine son dakikada yapılan kan tahlili kurtardı. Her şeye rağmen doktorlara teşekkür ediyorum. Çünkü patlamak üzere olan bir safra kesesini patlatmadan aldılar. Ameliyata katılan iki uzman doktor bana gelip çok zor bir operasyon geçirdiğimi, kendilerinin de hayatlarındaki en zor ameliyatlardan birini yaptıklarını dile getirdiler. Taşın çok büyük olduğunu ve kendilerinin de şaşırdığını söylediler. 25 yıldır vücudumda bulunan taş benim canıma neden oluyordu. Çok şükür kurtuldum” dedi.