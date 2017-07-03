Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 33°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100732
ALTIN
140.083
DOLAR
3.5515
STERLIN
4.5932
EURO
4.0385
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Tatil hastalıklarından korunmak için 10 öneri
Tatil hastalıklarından korunmak için 10...
'Erkekler en çok meme küçültme ameliyatı yaptırıyor'
'Erkekler en çok meme küçültme...
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?

ALKÜ Tıp'tan sevindiren haber

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi akademisyenleri hazırladıkları TÜBİTAK projeleri ile üniversitenin gururu olmaya devam ediyor

ALKÜ Tıp'tan sevindiren haber

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi akademisyenleri hazırladıkları TÜBİTAK projeleri ile üniversitenin gururu olmaya devam ediyor

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:02
ALKÜ Tıp'tan sevindiren haber
banner404

ALKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bora Doğan’ın ALKÜ'ye ilk TÜBİTAK projesini kazandırmasının ardından, ALKÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Günal’ın yöneticiliğinde hazırlanan TÜBİTAK projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenecek olması ALKÜ’yü bir kez daha gururlandırdı.

OMURİLİK FELÇLİLER İYİLEŞEBİLECEK
Konuyla alakalı bilgiler vermek üzere ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı makamında ziyaret eden Günal, '3001 Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı' kapsamında 'Eritropoietin, Darbepoietin-Alfa Ve Mircera'nın Fare Omurilik Hasarındaki Rejenerasyon Süreci Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi' konusundaki TÜBİTAK destekli çalışması hakkında açıklamalarda bulundu. 24 ay sürecek ve TÜBİTAK tarafından 60 bin lira destek sağlanacak olan proje ile özellikle travma sonrası omurilik felci gelişen hastalarda iyileşme sürecini hızlandırabilecek ya da seyrini olumlu yönde etkileyebilecek moleküller ve metotlar araştırılacak. Fareler üzerinde gerçekleştirilecek araştırmalar neticesinde, elde edilen veriler ile iyileşme parametresi çok düşük ve yavaş seyreden sinirler üzerindeki etkilerin araştırılacağı proje ile bu alandaki tıbbi çalışmalara önemli destekler verilmiş olunacak.
'BU TÜR PROJELER BİZLERİ GURURLANDIRIYOR'
Henüz yolun başında bir üniversite olunmasına rağmen konusunda uzman ve kaliteli akademisyenleriyle ALKÜ’ye kazandırdıklarını ifade eden Pınarbaşı, “Bu kazanımların meyvesi olarak da böyle güzel projelerin ALKÜ bünyesinde yapılacak olması bizleri çok gururlandırıyor” dedi. Labaratuvar altyapısının oluşturulması ve eksiklerin bir an önce giderilerek bu tür araştırmalara zemin hazırlanması konusundaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Pınarbaşı, “Doğan'ın ardından bir TÜBİTAK projesini daha üniversitemize kazandıran Günal’ı da tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.
'BİLİME VE ALKÜ’YE DE KATKI SAĞLAYACAK'
Yönetici olarak görev aldığı proje ile iki yıl boyunca gerçekleştirilecek çeşitli araştırmalar ile bilim dünyasının yanı sıra ALKÜ’ye de katkı sağlanacağını dile getiren Günal, “Projemize destek veren başta Pınarbaşı’na, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş olmak üzere bana bu yolda desteklerini esirgemeyecek olan ekip arkadaşlarıma ve projemize destek veren TÜBİTAK’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜAhmet PınarbaşıAR-GE Projeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dalgalarına kapılan genç boğularak hayatını kaybetti
Dalgalarına kapılan genç boğularak hayatını kaybetti
İşi öğrettiği çırak Nusret'e rakip oldu! Tahtını sallıyor
İşi öğrettiği çırak Nusret'e rakip oldu! Tahtını sallıyor
Şortlu kızı taciz etmeye kalkan saldırgana, esnaftan meydan dayağı
Şortlu kızı taciz etmeye kalkan saldırgana, esnaftan meydan dayağı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals