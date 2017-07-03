ALKÜ Tıp'tan sevindiren haber

ALKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bora Doğan’ın ALKÜ'ye ilk TÜBİTAK projesini kazandırmasının ardından, ALKÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Günal’ın yöneticiliğinde hazırlanan TÜBİTAK projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenecek olması ALKÜ’yü bir kez daha gururlandırdı.

OMURİLİK FELÇLİLER İYİLEŞEBİLECEK

Konuyla alakalı bilgiler vermek üzere ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı makamında ziyaret eden Günal, '3001 Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı' kapsamında 'Eritropoietin, Darbepoietin-Alfa Ve Mircera'nın Fare Omurilik Hasarındaki Rejenerasyon Süreci Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi' konusundaki TÜBİTAK destekli çalışması hakkında açıklamalarda bulundu. 24 ay sürecek ve TÜBİTAK tarafından 60 bin lira destek sağlanacak olan proje ile özellikle travma sonrası omurilik felci gelişen hastalarda iyileşme sürecini hızlandırabilecek ya da seyrini olumlu yönde etkileyebilecek moleküller ve metotlar araştırılacak. Fareler üzerinde gerçekleştirilecek araştırmalar neticesinde, elde edilen veriler ile iyileşme parametresi çok düşük ve yavaş seyreden sinirler üzerindeki etkilerin araştırılacağı proje ile bu alandaki tıbbi çalışmalara önemli destekler verilmiş olunacak.

'BU TÜR PROJELER BİZLERİ GURURLANDIRIYOR'

Henüz yolun başında bir üniversite olunmasına rağmen konusunda uzman ve kaliteli akademisyenleriyle ALKÜ’ye kazandırdıklarını ifade eden Pınarbaşı, “Bu kazanımların meyvesi olarak da böyle güzel projelerin ALKÜ bünyesinde yapılacak olması bizleri çok gururlandırıyor” dedi. Labaratuvar altyapısının oluşturulması ve eksiklerin bir an önce giderilerek bu tür araştırmalara zemin hazırlanması konusundaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Pınarbaşı, “Doğan'ın ardından bir TÜBİTAK projesini daha üniversitemize kazandıran Günal’ı da tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

'BİLİME VE ALKÜ’YE DE KATKI SAĞLAYACAK'

Yönetici olarak görev aldığı proje ile iki yıl boyunca gerçekleştirilecek çeşitli araştırmalar ile bilim dünyasının yanı sıra ALKÜ’ye de katkı sağlanacağını dile getiren Günal, “Projemize destek veren başta Pınarbaşı’na, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş olmak üzere bana bu yolda desteklerini esirgemeyecek olan ekip arkadaşlarıma ve projemize destek veren TÜBİTAK’a çok teşekkür ediyorum” dedi.