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ALKÜ protokolü ağırladı

ALKÜ’nün dünü, bugünü ve yarınının anlatıldığı kahvaltıda bu kez de Alanya’da görevli mülki ve idari amirler ağırlandı. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, yapılan çalışmayı çok değerli bulduğunu söyledi

ALKÜ protokolü ağırladı

ALKÜ’nün dünü, bugünü ve yarınının anlatıldığı kahvaltıda bu kez de Alanya’da görevli mülki ve idari amirler ağırlandı. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, yapılan çalışmayı çok değerli bulduğunu söyledi

05 Şubat 2017 Pazar 21:18
ALKÜ protokolü ağırladı
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meslek Yüksekokulu’nda, Alanya’nın çeşitli kesimleriyle bir araya gelerek geniş çaplı bilgilendirme toplantıları gerçekleştiren ALKÜ, dördüncü toplantısını kamu kurum ve kuruluşlarında görevli mülki ve idari amirlere yönelik yaptı. ALKÜ Rektörü Ahmet Pınarbaşı’nın ev sahipliğinde yapılan kahvaltı programına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, ALKÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uysal, ALKÜ daire başkanları ile ilçe mülki ve idari amirleri katıldı.
‘ÖNERİLERİNİZİ DEĞERLİ BULUYORUM’
Kahvaltının ardından ALKÜ’nün dününe, bugününe ve yarınına yönelik sunum gerçekleştiren Rektör Pınarbaşı, üniversitenin bugüne kadar geçirdiği evreleri ve gelecek planlarına yönelik geniş bilgiler verdi. Sunumunun başında “Alanya’da yeni göreve başlayan Sayın Kaymakamımız Mustafa Harputlu ile mülki ve idari amirlerimizin böyle bir organizasyonla bir araya gelmesi bizim için de güzel bir tevafuk oldu” diyen Rektör Pınarbaşı, programa katılan herkese teşekkür etti. “Çiçeği burnunda üniversitemizin bugüne kadar geldiği noktayı sizlerle paylaşarak, hedeflerimizi anlatmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantımızda sizlerin sunacağı görüş ve öneriler de bizler için çok kıymetli olacaktır" şeklinde konuşan Rektör Pınarbaşı, gerçekleştirdiği sunumun ardından görüş ve önerileri dinledi.
‘ALKÜ’DEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUM’
Rektör Pınarbaşı’nın yaptığı sunumun ardından ilk sözü alan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, Alanya tarımı ve öğrencilerin barınma konularına ilişkin alanlarda düşüncelerini paylaştı. Taşkın, öğrencilerin barınma konusunda sıkıntı yaşamaması için Cikcilli ve Kestel Yerleşkeleri’nde öğrencilerin sorunsuz barınacağı yurtların inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Taşkın, bir tarım bölgesi de olan Alanya’da Ziraat Fakültesi açılması gerektiğini de ifade ederek, Alanya tarımının ilerleyen süreçte belki de açılacak bir fakülte ile daha modern teknikler kullanılarak daha verimli hale geleceğine inandığı belirtti. Bu konunun gerekliliğinin önemini vurgulayan Taşkın "Üniversite ile ilgili gelişmelerden haberdar oluyordum. Açıkçası yapılan bu çalışmaların bir sunum olarak anlatılması ve görsel olarak desteklemesi sayesinde zihnimizde yapılan çalışmalar daha da somutlanmış oldu. Sayın Rektörümüze sunumu ve bizleri davet ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.  
‘BİZLERİ BİRLEŞTİREN BİR TOPLANTI OLDU’
Ardından bilgilendirme ve kahvaltı programının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, konunun devamı olarak tarım alanındaki yaptığı çalışmalarından ve tecrübelerinden yola çıkarak Alanya’daki tarım ve hayvancılık alanına yönelik tavsiyelerde bulundu. “İnsanlar her mesleği yapabilir ancak çiftçilik de ayrı uzmanlık ve bilgi birikimi gerektiren bir meslektir” diye konuşan Kaymakam Harputlu, bazı alanlarda yapılan ve devam eden çalışmalarla Türkiye’nin tarım alanında daha iyi yerlere geleceğini ifade etti. Ayrıca Rektör Pınarbaşı’na bu tür birleştirici bir organizasyon düzenlemesinden dolayı teşekkür eden Kaymakam Harputlu, “Alanya’ya yeni geldim. Burada bulunan arkadaşlarımız ile bir araya gelmek beni ayrıca mutlu etti. Tanışma fırsatı yakalayamadığım bazı arkadaşlarımızı da bu kahvaltı sayesinde tanıma fırsatı buldum. İnsanlar ile iletişimde olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bilmedikleri şeylerin karşısında olurlar. O yüzden böyle birlikteliklerin devam etmesini önemsiyorum” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
ALKÜ’Mustafa Harputlu
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