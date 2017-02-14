'ALKÜ Gazipaşa'da büyüsün'

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Konaklı Rektörlük binasında gerçekleştirilen ziyarette Gazipaşa’da bulunan ALKÜ’lü öğrencilerin sorunları görüşüldü. Ayrıca ziyarette ALKÜ’ye tahsisi yapılan 6 buçuk dönümlük arazi üzerine 500 kişilik bir öğrenci yurdunun yapılması ile yeni bölümler ve bir fakülte açılabilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. ALKÜ hakkında çeşitli bilgiler veren Rektör Pınarbaşı’na her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade eden Kaymakam Kaya, “Gazipaşa okuma oranı yüksek olan bir ilçemiz. Dolayısıyla buraya eğitim alanında yatırımların yapılmasını çok önemli ve gerekli buluyorum. Üniversitemizin yeni açabileceği bölümler ve hatta bir fakülte ile kaliteli hocalarımızın ilçemizde eğitim vermesi bizleri mutlu edecek bir gelişme olacaktır” dedi. Belediye Başkanı Çelik de Rektör Pınarbaşı’na üniversite çalışmalarında her türlü destek ve imkânı ALKÜ’ye vereceklerini belirterek Gazipaşa’daki planlamalar hakkında bilgiler aktardı.