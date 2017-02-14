Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -4°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88082
ALTIN
144.133
DOLAR
3.6621
STERLIN
4.5643
EURO
3.8732
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
15 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Şubat 2017 Alanya -...
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...

'ALKÜ Gazipaşa'da büyüsün'

Gazipaşa Kaymakamı Kaya, Belediye Başkanı Çelik ve AKP Gazipaşa İlçe Başkanı Pişkin, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nı ziyaret ederek taleplerde bulundular

'ALKÜ Gazipaşa'da büyüsün'

Gazipaşa Kaymakamı Kaya, Belediye Başkanı Çelik ve AKP Gazipaşa İlçe Başkanı Pişkin, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nı ziyaret ederek taleplerde bulundular

14 Şubat 2017 Salı 22:05
'ALKÜ Gazipaşa'da büyüsün'
banner404

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Konaklı Rektörlük binasında gerçekleştirilen ziyarette Gazipaşa’da bulunan ALKÜ’lü öğrencilerin sorunları görüşüldü. Ayrıca ziyarette ALKÜ’ye tahsisi yapılan 6 buçuk dönümlük arazi üzerine 500 kişilik bir öğrenci yurdunun yapılması ile yeni bölümler ve bir fakülte açılabilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. ALKÜ hakkında çeşitli bilgiler veren Rektör Pınarbaşı’na her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade eden Kaymakam Kaya, “Gazipaşa okuma oranı yüksek olan bir ilçemiz. Dolayısıyla buraya eğitim alanında yatırımların yapılmasını çok önemli ve gerekli buluyorum. Üniversitemizin yeni açabileceği bölümler ve hatta bir fakülte ile kaliteli hocalarımızın ilçemizde eğitim vermesi bizleri mutlu edecek bir gelişme olacaktır” dedi. Belediye Başkanı Çelik de Rektör Pınarbaşı’na üniversite çalışmalarında her türlü destek ve imkânı ALKÜ’ye vereceklerini belirterek Gazipaşa’daki planlamalar hakkında bilgiler aktardı. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Kaymakamı KayaBelediye Başkanı ÇelikAKP Gazipaşa İlçe Başkanı PişkinALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bir Melek de Sen Sevindir'
'Bir Melek de Sen Sevindir'
Dim TV Ana Haber Bülteni Canlı yayınını izlemek için tıklayın!
Dim TV Ana Haber Bülteni Canlı yayınını izlemek için tıklayın!
Cikcilli'de park sevinci
Cikcilli'de park sevinci

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals