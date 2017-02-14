ALKÜ'den yardım kampanyası

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Merkezi, Alanya'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Öğrenci ve personeline ‘Bağış yap’ sloganıyla çağrı yapan ALKÜ Rektörlüğü, yardım kampanyasına Kestel Yerleşkesi’nden start verdi. Yerleşkede öğrenci ve personelin yardımlarını görevlilere teslim etmeleri için ise İşletme Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi, ALTSO MYO, ALTSO Turizm MYO’da bağış noktaları oluşturuldu. Birimlerde oluşturulan bağış noktalarına ise öğrenciler ve personel kıyafet, kırtasiye, oyuncak ve gıda yardımında bulunulabilecek. 13 Şubat Pazartesi günü başlayan yardım kampanyasının 24 Şubat’a kadar süreceği ifade edilirken, kampanya süresinin ilgiye göre uzatılabileceği bildirildi. Kampüste toplanan malzemeler Alanya Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından Alanya'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Konuyla ilgili ALKÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin ve personelin önceki yıllarda benzer organizasyonları gerçekleştirerek topluma örnek birey olma konusunda güzel davranışlar sergilediği ve Kestel Yerleşkesi’nde bu sene başlayan yardım kampanyasına da herkesin gerekli hassasiyeti göstereceği ifade edildi.