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ALKÜ'den gençlere konferans

ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, ÖHEP öğrencilerine “Duruş Bozuklukları” üzerine bir konferans verdi

ALKÜ'den gençlere konferans

ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, ÖHEP öğrencilerine “Duruş Bozuklukları” üzerine bir konferans verdi

23 Mart 2017 Perşembe 22:20
ALKÜ'den gençlere konferans
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, Özel Hamdullah Emin Paşa (ÖHEP) orta ve lise öğrencilerine “Duruş Bozuklukları” konulu bir konferans gerçekleştirdi. Öğrencilere konferans boyunca duruş bozukluklarına yönelik tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Taşbaş, gençlere spor yapın çağrısında bulundu. Omurganın normal eğrilikleri ve anormal eğrilikleri hakkında öğrencileri slayt eşliğinde bilgilendiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş’a göre, iyi duruşu sağlayan mekanizmaların en önemlisi olan kas sisteminin kuvvetlendirilmesi için spor yapılmasının gerekliliği olduğunu vurgulandı. İdeal bir duruşa sahip olmak için Alanya’da çok fazla imkan olduğuna değinen Taşbaş, “Alanya'daki deniz ve havuz imkanının mutlaka kullanılması gerekiyor. İdeal bir duruş için yürüyüş ve hafif koşular bile yeterli olabiliyor. Düzenli spor yapmak iyi duruşu sağlamak için en önemli yöntemdir. Elektronik aletleri kullanırken, ders çalışırken, otururken ve yatarken vücudun alması gereken pozisyonları doğru uygulamanızın sizlere çok fayda sağladığını hissedeceksiniz. Konferansın son bölümünde ise omurganın anne babalar tarafından ve kişinin kendisi tarafından muayenesinde dikkat edilecek noktalar üzerinde duruldu.

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Anahtar Kelimeler:
ALKÜ Tıp FakültesiBülent Adil Taşbaşöhep
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