ALKÜ Alanya EAH’den bir ilk daha

ANTALYA Kamu Hastaneleri Birliği’ne (KHB) bağlı Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (EAH) bir ilke daha imza atıldı. Hastanede ilk kez ters omuz artroplastisi (fonksiyonlarını kaybetmiş bir eklemin cerrahi yolla yeniden şekillendirilmesi) operasyonu başarılı bir şekilde uygulandı.

ALKÜ ile Alanya EAH arasında gerçekleşen ortak kullanım protokolü kapsamında yürütülen sağlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sözkonusu anlaşma sayesinde Alanya EAH’de daha önce yapılmayan operasyonlar yapılmaya başlandı. Sağ omzunda kemik tümörü, omuz ekleminde yoğun kireçlenme ve dejenerasyon şikayeti bulunan 60 yaşındaki Nivim Demirkaya’ya ALKÜ Alanya EAH 'de, Ortopedi ve Travmatoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Aslan tarafından ‘Ters omuz artroplastisi ameliyatı’ yapıldı. Başaralı bir operasyonun ardından bir hafta sonra hastaneden taburcu edilen Demirkaya’yı taburcu öncesi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ve Alanya EAH Hastane Yöneticisi Dr. Tevfik Yazan ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Pınarbaşı, “Başhekim Yazan ile birlikte hastanemizi ve üniversitemizi daha iyi yerlere getirmek için gece gündüz çalışmaktayız. Bugün buraya Alanya’da ilk defa yapılan bir ameliyatın sonucunu görmek için geldik. Alanya’mızda ilk defa öğretim üyemiz Doç. Dr. Arslan tarafından yapılan ters omuz artroplastisi ameliyatı sonrası hastamızın durumu gayet iyi. Fizik tedaviyle birlikte daha da iyi olacak. Alanya EAH ile ortak kullanım sözleşmesi yapıldıktan sonra başhekimiz Dr. Yazan’la birlikte üniversitemizi ve hastanemizi çok iyi yerlere getirmek için gece gündüz çalışmaktayız. İlçemizde bulunmayan bölümleri açmaya, yeni uzmanlık alanlarını hastalarımıza kazandırmaya devam etmekteyiz. Tüm alanlarda yeni öğretim üyelerimiz ve akademik personellerimiz gelmeye devam edecek. ALKÜ Tıp Fakültesi’ndeki öğretim üyesi sayımız 35 civarında olup fakültemiz ciddi bir ivme kazanmıştır. Bu ilkleri Alanya’mızda yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hastamız Demirkaya’ya geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

‘ÇITAYI YÜKSELTMEYE DEVAM ETMEKTEYİZ’

ALKÜ Alanya EAH Yöneticisi Dr. Yazan ise, “İlçemizde verdiğimiz sağlık hizmetinde çıtayı yükseltmeye devam etmekteyiz. Üniversitemizle beraber tıp fakültemizin açılmasıyla birlikte farklı branşlardaki eksikliklerimizi hızla tamamlıyoruz. Sağlık hizmetimizin daha üst seviyeye taşınması noktasında ve hastane olarak ihtiyacımız olan branşlarımızın açılması hususundaki katkılarından dolayı Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, rektörümüz Prof. Dr. Pınarbaşı’na teşekkürü bir borç bilirim. Sağlık hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Operasyonun ardından 1 hafta servisimizde yatarak tedavi gören hastamız Nivim Demirkaya’ya bu süreçte rehabilitasyon programı uygulanmıştır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” diye konuştu.

Alanya’da çok güzel işlere imza atacaklarını belirten Doç. Dr. Aslan, “Hastamız Demirkaya’ya başarılı bir ters omuz artroplastisi uyguladık. Operasyon sonrası uygulanan rehabilitasyon programı ile de hareket kısıtlılığını giderdik. Bu ameliyat daha sonra yapacağımız başarılı operasyonların bir başlangıcıdır. ALKÜ Alanya EAH’nin adını başarılı operasyonlarla duymaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Duygularını ifade eden Demirkaya ise, “Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Doktoruma, hastane yönetimine, hastane çalışanlarına ve emeği geçen herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. Gerek hastane personeli gerekse doktorum tedavim süresince benimle yakından ilgilendiler. Her şeyden çok memnunum. Sağlığıma tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayım” diye konuştu.