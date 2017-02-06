Alkolmetreye üfledi hayatı karardı!

BİR otobüs firmasında şoför, evli ve 2 çocuk babası Cavit Çıtak, İzmir'den Çorum'a gelirken 24 Ağustos 2014 yılında afyonkarahisar'ın emirdağ İlçesi'nde trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde Alkolmetreye üfleyen Çıtak, 0.30 promil alkollü çıktı. Alkollü olmadığını ileri süren Çıtak, alkolmetrenin bozuk olduğunu ifade etti. Ancak, görevli polisler ehliyetine el koydu ve kendisine 727 TL para cezası kesti. Sözlü itirazlarına rağmen bir sonuç alamayan Cavit Çıtak, Emirdağ Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Yaklaşık 10 ay süren dava sonunda 27 Nisan 2015'te karar verildi. Mahkeme tarafından alkolmetrenin bozuk olduğu kanısına varılarak, takipsizlik kararı verildi. Kararın ardından mahkeme, Çıtak'ın ödediği para cezasının ve ehliyetinin de iadesine karar verdi. Çorum'da oturan Cavit Çıtak, başından geçen bu olayın ardından işsiz kaldığı ve iki yıldır da iş bulamadığını belirterek, "Saat 03.00'te trafik polisi durdurdu. Ben ömrümde içki içmemiş bir insan olarak gönül rahatlığı ile alkolmetreye üfledim. 0.30 promil alkollü sonucu çıktı. Hemen itiraz ettim. Cihazın bozuk olabileceğini söyledim ve tekrar üflemek istedim. Fakat polisler kabul etmedi. Yolcuların tümü araçtan indi ve benim yol boyunca çok iyi araç kullandığımı belirterek, cihazın bozuk olabilme ihtimali dile getirdi. Israrlara rağmen görevli polisler, cihazı tekrar denemedi. Bana 727 TL para cezası yazdılar ve ehliyetime de el koydular. Ben evrakı imzalamadım ve hemen firmam ile görüştüm. Firmamın yönlendirmesi ile hastanede doktor raporu olmadan imza atmayacağımı bildirdim. Gelip beni aldılar ve Bölge Trafik Müdürlüğü'ne gittim, evrakları gösterip ehliyetimi istediğimde, ancak mahkeme kararı ile verebileceklerini belirtti. Tüm bu yaşadıklarım sonucunda, ehliyetim alındı. İşsiz kaldım. Mahkemeye itirazda bulundum. Afyon Emirdağ Sulh Ceza Mahkemesi'nde 10 ay süren davada mahkeme tarafından alkolmetrenin bozuk olduğu kanısına varıldı. Takipsizlik kararı verildi. Kararın ardından mahkeme, ödediğim paranın ve ehliyetimin iade edilmesine karar verdi."

Mahkeme kararına rağmen halen iş bulamadığını söyleyen Cavit Çıtak, "Yaptığı iş başvurularında bana 'Sana iş veremeyiz. Çünkü senin ehliyetin alkolden alınmış' diyorlar" diyerek iş almadıklarını söyledi. Elindeki raporları göstermeme rağmen iş bulamıyorum" diye konuştu.

Bu mağduriyet nedeniyle tazminat davası açtığını, bu davadan da sonuç beklediğini söyleyen Çıtak, "Şu anda tazminat davası sürüyor. Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Burası da Afyonkarahisar'a yönlendirdi. Şimdi oradan cevap bekliyoruz" dedi.