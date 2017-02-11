Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.502
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6113
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
11 Şubat Günlük Burç Yorumu
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Basenlerden kurtulmanın yolları
Basenlerden kurtulmanın yolları

Alkollü sürücü ağaçlara çarparak takla attı

Adana'da alkollü sürücünün kullandığı araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

Alkollü sürücü ağaçlara çarparak takla attı

Adana'da alkollü sürücünün kullandığı araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

11 Şubat 2017 Cumartesi 09:35
Alkollü sürücü ağaçlara çarparak takla attı
banner404

KAZA, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Başsoy yönetimindeki 06 AV 6468 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek caddenin sağ tarafından bulunan ağaçlara çarparak takla açtı. Fahri Başsoy ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen arkadaşı hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipler, sürücü Fahri Başsoy’a alkol testi yaptı. Test sonucunda 147 promobil alkollü çıkan Başsoy’un ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve idara para cezası kesildi.
Trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrardan açıldı.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlkolFahri BaşsoyTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'nın derin deşarjını açacak
Alanya'nın derin deşarjını açacak
Gazipaşa'da 50 yıllık özlem
Gazipaşa'da 50 yıllık özlem
ALTSO'dan fuara davet
ALTSO'dan fuara davet

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals