Alışveriş merkezinde genç kızı taciz ederken yakalandı!

İSTANBUL Beylikdüzü Marmara Park Alışveriş Merkezi'nde bir genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, kendisini, 'Çocuğum var, eşim hamile, şeytana uydum' diyerek savundu. Genç kızın ablası o anları kameraya aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere büyük tepki geldi.
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