'Alışveriş Günleri' başlıyor

ANTALYA'DA 7 Temmuz-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 'Antalya Alışveriş Günleri' (Antalya Shopping Days) etkinliğinde otomobilden tablete kadar 700 bin TL'lik hediye dağıtılacağı belirtildi. Antalya Tanıtım Anonim Şirketi'nin organize ettiği etkinliğin tanıtım toplantısı Manavgat'ta yapıldı. Toplantıya, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Antalya Tanıtım Anonim Şirketi Başkanı Yusuf Hacısüleymen, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır ve MATSO yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıya katılan ATSO Başkanı Çetin, etkinlikle Antalya'nın ticari ve sosyal hayatını geliştirmek istediklerini söyledi. Geçen yıl ilk kez düzenlenen etkinliğin 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle istenilen düzeyde geçmediğini belirten Çetin, "Bu yıl hazırlıklarına erken başladığımız etkinlikte 7 otomobil, 7 televizyon, 7 tablet, 77 bisiklet ve 777 basketbol topu hediye edeceğiz. Tüketiciler her 25 TL'lik harcama karşılığında herhangi bir başvuruya gerek kalmadan çekilişe katılabilecek" dedi.

'TURİSTLERİ DE DAHİL EDECEĞİZ'

Dağıtılacak hediyeler için toplam 700 bin TL'lik bir bütçeleri olduğunu aktaran Başkan Çetin, "Bunu bütün ili kapsayan bir festival haline getirmemiz lazım. Bir tek eksiğimiz, turistleri dahil edemiyoruz. Onun için de çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda onları da dahil edersek çok daha iyi olacak. Geçen sene 4 milyar TL ciromuz vardı. Bu sene en az 6 milyar TL olmalı" diye konuştu.

'BAŞVURU OLMADAN ÇEKİLİŞE KATILACAKLAR'

MATSO Başkanı Ahmet Boztaş ise alışveriş günlerinin kent genelini kapsadığını söyledi. Alışveriş yapan bütün vatandaşların kampanyadan faydalanacağını kaydeden Başkan Boztaş, "Alışverişlerini kredi kartları ve banka kartları ile yapan bütün vatandaşlar da kampanyalara katılabilecek. Tüketiciler, bankalar üzerinden yürütülecek çalışma ile her 25 TL'lik harcama karşılığında herhangi bir başvuruya gerek kalmadan çekilişe katılma hakkını elde edecek" dedi.

'18 BANKA KARTI SAHİBİ KATILABİLECEK'

Antalya Tanıtım Anonim Şirketi Başkanı Hacısüleyman da bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri etkinlikle kentin ticari hayatına renk katmayı planladıklarını söyledi. Organizasyonun tüm Antalya'yı kapsayacağını ifade eden Hacısüleyman, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün ilçelerimiz bu organizasyon içinde yer alıyor. Hediye çekilişine 18 bankanın kredi ve banka kartı sahipleri katılacak. Yapacağımız çekilişlerde herhangi bir katılım veya başvuru şartı aranmıyor" diye konuştu.

'BU İNANDIĞIMIZ BİR PROJE'

Manavgat Belediye Başkanı Sözen ise, doğru projeleri her zaman desteklediklerini belirterek, "Güzel atılan adımların yanında olmamak, doğru projelerin yanında olmamak söz konusu bile olmaz. Her zamanda ifade etmeye çalıştığımız gibi, kent için Antalya için müşterek hareket etmemiz, güzellikleri beraber ortaya koymamız gerektiği iddiasındayız. Bu da inandığımız bir proje. Antalya ölçeğinde ciddi anlamda ticarete artı değer katacağına inandığımız bir proje" dedi.