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Alibey's fark yaratıyor

Alanya'da bir ilk olan kuzu döneri damak tadına düşkün olanlara sunan Alibey's Kasap ve Mangal'da özel olarak hazırlanan yiyecek ve içecekler sizleri bekliyor

Alibey's fark yaratıyor

Alanya'da bir ilk olan kuzu döneri damak tadına düşkün olanlara sunan Alibey's Kasap ve Mangal'da özel olarak hazırlanan yiyecek ve içecekler sizleri bekliyor

16 Şubat 2017 Perşembe 21:44
Alibey's fark yaratıyor
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Erkan UYSAL
ALANYA'DA hizmet veren Alibey's Kasap ve Mangal, kuzu döner başta olmak üzere eşsiz lezzetleriyle adından söz ettiriyor. Kızlarpınarı Mahallesi, Spor Caddesi, Halk Pazarı içinde bulunan Alibey's Kasap ve Mangal'ın sahibi Aydın Akkurt, 25 senelik tecrübesiyle Alanya'da yaşayan damağına düşkün kişilere eşsiz lezzetler sunuyor. Akkurt, "Alanya'ya 5 ay önce geldim. Londra'nın kasvetli havasından uzak kalmak ve güzel iklimi olan bir coğrafyada yaşamak için Alanya'yı tercih ettim. Bu esnada da Londra'da sürdürdüğüm mesleğimi Alanya'da da devam ettirmek için böyle bir yatırım yaptım" dedi.
HAFTADA 3 GÜN KUZU DÖNER VAR
Akkurt, açıklamasına şöyle devam etti: "Bizi tercih eden müşterilerimiz öncelikle Alanya'da bir ilk olan kuzu döner yiyebilir. Balıkesir'den özel olarak getirdiğimiz kıvırcık kuzu etini müşterilerimize servis ediyoruz. Kuzu döneri Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi sunuyoruz. Bunun yanında çöp şiş, kendimize ait olan lezzetli köfte, Anadolu usulü kavurma, kendi yapımımız olan sucuk, dürüm ve burger çeşitleri bulabilir. İsteğe bağlı ciğer ve Adana servisi de yapıyoruz. Müşterilerimize en çok kuzu bonfileyi öneriyoruz. Çeşitli mezeler ve salata eşliğinde  sunuyoruz. Mekanımız alkolsüz. İçecek olarak özel olarak hazırlattığımız şalgam ve ayranı tavsiye ediyoruz.
'PİKNİĞE GİTMEDEN BURAYI ARAYIN'
Fiyatlarımız uygun. Kredi kartı da geçerli. Grup yemeklerine de ev sahipliği yapıyoruz. Kamu kurumlarına özel promosyon olarak yüzde 5 indirim sunuyoruz. Bizlerden istenen bir şey olursa hazırlayıp evlere de yetiştiriyoruz. Pikniğe gidecekler bize bir gün önceden haber verirlerse istediklerini hazırlayıp marine ederek hazırlıyoruz. Piknik yapacaklar ertesi gün işyerimize gelip hazırladığımız malzemeleri alabiliyor.
HER ŞEY LONDRA STANDARTLARINDA
Mekanımızı Londra'daki standartlara göre hizmete açtık. Kullandığımız tüm malzemeler kaliteli. Tüm ürünlerimizi mangalda hazırlıyoruz. Kış sezonunda her gün 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Paket servisimiz de bulunuyor. Paket servis için 522 22 68 ve 0545 850 88 68 numaraları aranabilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlibeys
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