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Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'a duygulandıran mesaj

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal vefatının 17. yılında sevenleri tarafından anıldı

Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'a duygulandıran mesaj

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal vefatının 17. yılında sevenleri tarafından anıldı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:39
Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'a duygulandıran mesaj
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2000 yılında geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını kaybeden Sunal'ın bugün 17. ölüm yıldönümü. Türk sinemasının 'güzel gülen adamı'  Sunal, ailesi ve sevenleri tarafından anılmaya devam ediliyor.

O kadar ihtiyacım varki o omuza...
Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal babasının ölüm yıldönümünde bu mesajı paylaştı: 
17 yıl olmuş omzuna yaslanamayalı babam. O kadar ihtiyacım varki o omuza. Ama olmuyor olamıyor işte. Çok seviliyorsun babam sevenlerin senin gitmene unutulmana asla izin vermiyorlar. Şimdi onların çocukları torunları da senin hayranın onlar da ezberliyor repliklerini bakışlarını gamzeni gülümsemeni. Özlüyorum seni benim dünyanın en güzel gülen kahramanım...
 
Yaşattığın bütün güzelliklere...
Usta oyuncunun eşi Gül Sunal, sosyal medyadan birlikte çekildikleri bir kareyi paylaşıp duygularını şu sözlerle dile getirdi; 'Bu iki alyansın içinde nişan tarihi. 19.01.1975 birinde Gül diğerinde Kemal. Bana, yaşattığın bütün güzelliklere teşekkür ederim...'
 
 Kemal Sunal'ın hayatı
Türk sinemasının güldüren yüzü Kemal Sunal İstanbul ’un Küçükpazar semtinde 11 Kasım 1944’te doğdu. Yaşamı boyunca 82 filmde rol alan Kemal Sunal, ilkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okudu. Vefa Lisesi'nden mezun olan sanatçı yükseköğrenimine Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde devam etti. Vefa Lisesindeki felsefe öğretmeni Belkıs Balkır'ın sanatçıyı Müşfik Kenter ile tanıştırmasının, Kemal Sunal'ın hayatının dönüm noktası oldu. 1992 yılında çıkan öğrenci affından yararlanarak Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü’ne, 2’inci sınıftan devam eden Kemal Sunal 1995’te mezun oldu. 1964 yılında askerliğini tamamladıktan sonra Vefa Lisesi'nde amatör olarak "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyununda sahne almaya başladı. Kenterler Tiyatrosu’nda profesyonel olarak sahneye çıktıktan sonra sırasıyla, Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, Ayfer Feray Tiyatrosu ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldı. Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda kendisini izleyen Ertem Eğilmez tarafından beğenilince 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dillim adlı filmde uzun boyundan dolayı basketbolcu olarak beyazperdeye transfer oldu ve hayatı değişti.
Ölüm tarihi
Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal SunalAli Sunal
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