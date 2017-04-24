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Ali Ağaoğlu'ndan iddia borcuna şartlı ödeme!

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, iddia kaybettiği 26 kişinin isim listesini mağazalara yollarken, önemli bir şart koştu

Ali Ağaoğlu'ndan iddia borcuna şartlı ödeme!

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, iddia kaybettiği 26 kişinin isim listesini mağazalara yollarken, önemli bir şart koştu

24 Nisan 2017 Pazartesi 10:27
Ali Ağaoğlu'ndan iddia borcuna şartlı ödeme!
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SABAH Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberi şöyle:
"Hafta sonu; referandumda yüzde 65 evet çıkacağını, çıkmaması durumunda iddiaya girdiği 26 kişiye, iç çamaşırından çorabına kadar Tom Ford'dan giydireceğini söyleyen Ali Ağaoğlu'na rastladım.

Ali Bey'e iddia borçlarını ödeyip ödemediğini sordum. Daha referandum akşamı saat 21.00'de Tom Ford markasını satan iki farklı büyük mağazaya 26 kişinin isim listesini yollatmış.

MAĞAZALARA ŞART KOŞTU

Yalnız mağazalara bir de şart koşmuş! 'Baştan ayağa donanacak olanlar, donlarını da alacaklar. Eğer donlarını almazlarsa hiçbir şeyi vermeyin' diye talimatta bulunmuş! Ali Ağaoğlu farklı bir kişilik vesselam!"

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Anahtar Kelimeler:
Ali AğaoğluReferandumİddiaFordSabahBülent Cankurt
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