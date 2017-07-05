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ALESO'dan 'Çalışma Ruhsatı' uyarısı

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan (ALESO) yapılan açıklamada 7033 sayılı kanunla hafta tatilinde çalışma için ruhsat alma mecburiyetinin kalktığı bildirildi

ALESO'dan 'Çalışma Ruhsatı' uyarısı

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan (ALESO) yapılan açıklamada 7033 sayılı kanunla hafta tatilinde çalışma için ruhsat alma mecburiyetinin kalktığı bildirildi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:50
ALESO'dan 'Çalışma Ruhsatı' uyarısı
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ODADAN yapılan duyuruda, "394 sayılı 'Hafta Tatili Kanunu' yürürlükten kalktı. Zorunluluk sadece ulusal bayram günlerinde çalışıldığında geçerli olacak. Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmak zorunda. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için ruhsatı veren idareler tarafından sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı aranacak.
ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLECEK
Yeni açılan sanayi işletmeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren söz konusu kanunun 3’üncü maddesi uyarınca doldurup iki ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/App_Pages/KullaniciIslemleri/Login.aspx) 
elektronik ortamda göndermekle mükellef.
Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine 6948 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesine göre müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için idari para cezası uygulanır deniliyor.
KAYDOLMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI VAR
Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,(sanayi sicil belgesi alanlar hariç) 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kaydolmayanlar hakkında 6948 sayılı kanunun 9’uncu maddesi gereği sanayi siciline kaydolmayanlara idari para cezası uygulanacak. İşletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2017 tarihinden önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmayacak.
1 TEMMUZ 2020'YE ERTELENDİ
6331 sayılı kanun kapsamında, iş sağlığı güvenliği için sağlık raporları, işyeri hekimlerinin yanı sıra, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta olan  işyerleri  kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden alabilecek. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler,  iş sağlığı güvenği hizmetlerini kendileri üstlenebilir. Bu durumda bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecekler.
50’den az çalışanı olan ,az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler,  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma zorunluluğu olan işletmeler kendi işyerinde yürütebildikleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenme zorunluluğu 1 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.Tüm ilgili esnafa önemle duyurulur" dendi.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 13:58
Anahtar Kelimeler:
Hafta Tatili KanunuAlesoAlanya Esnaf Ve Sanatkârlar Odası
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