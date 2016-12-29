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ALESO'dan kimlik bildirimi uyarısı

Kimlik bildirimi yapmayan işyerleri sisteme cezalı olarak kayıt yaptıracaklar

ALESO'dan kimlik bildirimi uyarısı

Kimlik bildirimi yapmayan işyerleri sisteme cezalı olarak kayıt yaptıracaklar

29 Aralık 2016 Perşembe 13:00
ALESO'dan kimlik bildirimi uyarısı
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ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan (ALESO) yayınlanan duyuruda, tüm işyerlerinin kimlik bildirimi yapmaları zorunluluğu bulunduğu bildirildi. Odadan yapılan açıklamada, "1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na göre, tüm işyerleri kimlik bildirimi yapmak zorunda. Bu işlem Antalya Valiliği'nin 22 Temmuz 2015 gün ve 46914323-46639 (31690)-622 sayılı olurlarıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü kimlik bildirim sistemi online olarak yapılıyor. Kimlik Bildirimi Kanunu'na göre tüm işyerleri kanun kapsamında. 2017 yılından itibaren sisteme dahil olmayan işyerleri tespitleri halinde 1774 sayılı kanun kapsamında sisteme cezalı olarak kayıt yaptıracaklar. Ayrıva bu işyerlerinin işçisi bulunması durumunda kimlik bildiriminde bulunulmayan işçi başına cezai işleme tabi olacaklar. Jandarma bölgesinde bulunanlar da jandarmaya müracaat edecek. Giriş ve çıkış billdirimleri en geç 72 saat içinde yapılmalı" dendi.
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Anahtar Kelimeler:
ALESOdan Kimlik Bildirimi UyarısıAleso
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