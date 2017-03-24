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ALESO Çanakkale'ye gezi düzenliyor

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) tarafından Çanakkale gezisi gerçekleştirilecek

ALESO Çanakkale'ye gezi düzenliyor

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) tarafından Çanakkale gezisi gerçekleştirilecek

24 Mart 2017 Cuma 15:56
ALESO Çanakkale'ye gezi düzenliyor
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ALESO Başkanı Nuri Demir, üyelerine yönelik oda destekli 150 TL ücretle 3 günlük Çanakkale gezisi düzenlediklerini söyledi.Demir, "Gezide milli ve manevi duygularımızın kabardığı, birlik ve beraberliğimizin gerçekleştiği, Çanakkale zaferinin önemini ve hangi şartlarda bu zafer kazanıldığını yerinde inceleme fırsatı bulacağız. Vakti müsait olan üyelerimizin geziye katılması yararlı olacaktır. katılmak isteyen üyelerimizin kayıt yaptırmaları rica olur" dedi.

GEZİ PROGRAM
12 Nisan Çarşamba
22.00 Odamız önünde buluşma ve hareket, 

1. GÜN 
13 Nisan Perşembe
Sabah Bursa'da kahvaltı, türbe ve cami ziyaretleri-Bursa'da alışveriş

2. GÜN
Çanakkale deniz ve kara savaşlarının yapıldığı Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyaları, Seyit Onbaşı, Alçıtepe,Yahya Çavuş, Conkbayırı, Atatürk’ün saatinin parçalandığı yeri ziyaret Aynalı Çarşı, Truva Atı, Nusrat Mayın Gemisi, Kordon yürüyüşü.

3. GÜN
Ayvalık-İzmir gezisi ve Alanya'ya varış. 

Müracaat: ALESO
İrtibat Telefonu: (0242) 513 18 52
Ücret: 150 TL

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Anahtar Kelimeler:
AlesoÇanakkaleAlanya Esnaf Ve Sanatkârlar OdasıKilitbahir KalesiNamazgah TabyalarıSeyit OnbaşıAlçıtepeYahya ÇavuşConkbayırıAtatürk’ün Saatinin Parçalandığı Yeri Ziyaret Aynalı ÇarşıTruva AtıNusrat Mayın Gemisi
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