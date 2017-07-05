ALESO Başkanı Demir'den açıklama

ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Genel Kurulu öncesi Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Duran Şimşek, ekibiyle birlikte basın toplantısı düzenleyerek, 2018 yılındaki seçimde başkan adayı olduğunu açıkladı. 3.5 yıllık sürede kendisiyle birlikte çalışan Duran Şimşek'i bu önemli gününde yalnız bırakmayan ALESO Başkanı Nuri Demir, "Herkes aday olabilir ama seçimi kazanmak ve başkan olmak kolay bir iş değil. Böyle 3-5 kişiyle, 3-5 lirayla başkan olunmuyor. Ama Duran Şimşek elinden geleni yapacak ve hiç bir yerde Duran Şimşek Bey'i kötülemeyeceğim. Bu konuda bir yerde bir şey duyarsanız da bana gelin, 'Nuri abi, şurada bizim hakkımızda şunu söylemişsiniz' deyin. Bu konuda emin olun. Duran Şimşek'in Allah yardımcısı olsun, çıktığı yolda başarılı olsun. Çünkü Duran Şimşek dik durdu, yüzüme söyleyemediği sözü de benim arkamdan dışarıda söylemedi. Bunun için de Duran Şimşek'i çok seviyorum" dedi.

'DURAN'A OY VER DİYECEĞİM'

Başkan Demir, "Önce kendi menfaatimizi düşüneceğiz, sonra da dürüst duranın menfaatini de düşüneceğiz. Ben seçim döneminde kendime oy vermeyecek bir esnafın yanına gittiğimde de, 'Bana destek vermiyorsanız Duran Şimşek'e oyunuzu verin' diyeceğim. Bu da çok mühim bir mesele ve kendi oğlum bile başkan adayı olsa söylemem. Bunu da böyle biliniz ve Duran Şimşek'in ekibindekiler, hepiniz de pırıl pırıl insanlarsınız. Seviyeli, efendice ve birbirimizi kötülemeden seçime girelim, bilemediğiniz ve takıldığınız bir şeyler varsa da birbirimize soralım. Hangimiz kazanırsak sarılıp öpüşeceğiz ve yine esnafa hizmet edeceğiz" diye konuştu.

ŞİMŞEK İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU

Kendisine övgüler yağdıran ALESO Başkanı Nuri Demir'e istifa dilekçesini sunan Duran Şimşek, "Ben de bu seçime başkanımla birlikte çıktım. 3.5 yıllık bir süre geçirdik. Zaman zaman birbirimizle tartıştık ama odamızın içinde tartıştık, yine dışarı çıktığımızda elini öptük ve yolumuza devam ettik. Odamızın içinde tartışmalarımız da şahsi değildi, esnafımız için daha iyisini nasıl yaparız, odamızın çıtasını nasıl bir tık daha yukarı çıkarırız, onun tartışmasını yaptık. Bu süreç içinde bilerek veya bilmeyerek Nuri Demir ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımı üzdüysem haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben de haklarımı tüm ekip arkadaşlarıma helal ediyorum" dedi.

'EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

Alanya'da 1970 yılında kurulan Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda başkanlık yapıp Hakk'ın rahmetine kavuşan oda başkanlarını rahmet ve minnetle andığını söyleyen Şimşek, "Bugüne kadar da odamızda başkanlık yapıp, yaşamını sürdüren Turan Görgün, Ahmet Sert ve Nuri Demir'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onlar var ki bu oda ayakta. Bundan sonraki süreçte biz de bir tık daha odayı bir üst seviyeye çıkarabilmek için ekip arkadaşlarımla başkanlığa talip olduk. Bu çerçevede yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.