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Aldatan kocadan inanılmaz intikam: Makatına sandalye bacağı soktu

Konya'da 34 yaşındaki kadın, kendisini aldatan 10 yıllık kocasından korkunç bir intikam aldı

Aldatan kocadan inanılmaz intikam: Makatına sandalye bacağı soktu

Konya'da 34 yaşındaki kadın, kendisini aldatan 10 yıllık kocasından korkunç bir intikam aldı

02 Temmuz 2017 Pazar 09:47
Aldatan kocadan inanılmaz intikam: Makatına sandalye bacağı soktu
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KONYA'DA S.M., 10 yıllık kocası Ş.M.’nin kendisini aldattığı iddiasıyla içtiği suya uyku ilacı koydu. Derin uykuya dalan kocasının makatına sandalye bacağı soktu. Koca Ş.M. yoğun bakımda.
Konya’nın Selçuklu İlçesi’nde yaşayan S.M. (34) iddiaya göre kendisini sürekli aldatan 10 yıllık kocası Ş.M.’den intikam almayı kafasına koydu. S.M. iddialara göre, geçen hafta eşinin içtiği çaya uyku ilacı kattı.
Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre kadın, önceden hazırladığı sandalye bacağını derin uykuya dalan eşinin makatına soktu. S.M. bir süre sonra bacağı çıkarmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. 112 sağlık ekipleri gördükleri karşısında yaşadıkları kısa süreli şokun ardından talihsiz adamı makatında sandalye bacağıyla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından sandalye bacağı çıkarılırken, iç organları zarar gören Ş.M. yoğun bakıma alındı.
ÇELİŞKİLİ İFADE
S.M. adlı kadın polise çelişkili ifadeler verdi. Önce “Fantezi yapıyorduk” diyen kadının ikinci ifadesinde eşinin kendisini sürekli aldattığını ve son aldatılma olayının ardından intikam almak için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Olayın gerçek nedeni ise Ş.M.’nin sağlığına kavuştuktan sonra alınacak ifadesiyle netlik kazanacak. Ş.M.’nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken eşi başında bekliyor.

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