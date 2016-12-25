Alanya’ya Mevlana’yı anlattı

AÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koçakoğlu, Alanya Belediyesi’nin Kültür Merkezi’nde düzenlediği programda katılımcılara Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi anlattı

Toygar DİM

ALANYA Belediyesi Kültür Merkezi (AKM), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu’nu konuk etti. Koçakoğlu, “Cihan İçredir Adı Aşk: Hz. Mevlana” isimli programında Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hayatını anlattı. Koçakoğlu’nun, Hz. Mevlana’nın doğumundan ölümüne kadar geçen süreçteki faaliyetleri, şiirleri, değer verdiği insanları etkili bir anlatım diliyle katılımcılara aktardığı programa, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, üniversite ve lise öğrencilerinin yanısıra çok sayıda vatandaş katıldı.

‘MEVLANA AŞKINI HALKLA BULUŞTURDUK’

Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde piyano, video slaytlar ve canlandırma görselleriyle etkili bir anlatım sunan Doç. Dr. Koçakoğlu, Hz. Mevlana’yı saygıyla anarken şunları söyledi: "Her yıl olduğu gibi ölümünün 743. yıldönümünde de Hz. Mevlana’yı anıyoruz. Ekibimle beraber burada Hz. Mevlana’yı anlatabilmek, Hz. Mevlana aşkını buradaki gençlerle ve halkla buluşturabilme adına bir program gerçekleştirdik. Belediye başkanımızın katkılarıyla böyle bir program gerçekleştirdik. Çeşitli yerlerde program yapıyoruz ama doğduğum şehir olan Alanya’da böyle bir program yapmak ve halkın katılımını görmek beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

