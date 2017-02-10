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Alanyalı üreticiden örnek destek

Alanyalı sebze ve meyve üreticisi Sabahattin Çelik, Aytemiz Alanyaspor Kulübü'ne meyve ve sebze desteğinde bulundu.

Alanyalı üreticiden örnek destek

Alanyalı sebze ve meyve üreticisi Sabahattin Çelik, Aytemiz Alanyaspor Kulübü'ne meyve ve sebze desteğinde bulundu.

10 Şubat 2017 Cuma 17:21
Alanyalı üreticiden örnek destek
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KENDİSİNE ait serada yetiştirdiği organik ürünleri vererek turuncu yeşilli takıma destek olmak istediğini belirten Çelik, "Alanya'da yaşayan herkes elinden geldiğince Aytemiz Alanyaspor'a destek vermeli. Benim desteğim sembolik olabilir ancak örnek olacağını düşünüyorum. Takımımıza Gençlerbirliği maçında başarılar diliyorum" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Sabahattin ÇelikAytemiz AlanyasporAlanya
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