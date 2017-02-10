Alanyalı üreticiden örnek destek

KENDİSİNE ait serada yetiştirdiği organik ürünleri vererek turuncu yeşilli takıma destek olmak istediğini belirten Çelik, "Alanya'da yaşayan herkes elinden geldiğince Aytemiz Alanyaspor'a destek vermeli. Benim desteğim sembolik olabilir ancak örnek olacağını düşünüyorum. Takımımıza Gençlerbirliği maçında başarılar diliyorum" dedi.

