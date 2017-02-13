Alanyalı öğrencilerden örnek bağış

MİLLİ Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Başbakanlığın himayesinde Suriye'de yaşanan iç savaştan dolayı sıkıntıya düşen çocukların ihtiyaçlarının giderilebilmesi noktasında başlatılan yardım kampanyasına müdürlük olarak duyarsız kalmadık. Yaylalı İlk ve Orat okulu öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin desteğiyle toplamış oldukları nakdi yardımı Başbakanlık'ın açmış olduğu Vakıflar Bankası'ndaki hesaba yatırııp Suriyeli öğrencilere bir nebze oldun destek verebilmek için bankaya hep beraber gidip parayı yatıracağız. Bu vesileye bu konuda hassas davranan velilere, öğrencilere ve özellikle okul idarecilerine teşekkür ediyorum" dedi.

'BİRÇOĞU ÖLÜME TERK EDİLİYOR'

Para bağışının toplanması için kampanya başlatan öğrencilerden Sena Arıkan da, "Halep hakkında pek bir şey bilmesem de bazen televizyondan görüyorduk. Bizim yaşımızdaki çocuklar Suriye'de mermi taşıyor ve birçokları ölüme terk ediliyor. Biz de televizyondan bunları gördüğümüz için arkadaşımla beraber bu kampanyayı başlattık. Önce öğretmenlerimize danıştık. Okuldaki tüm sınıfları teker teker gezdik.

İmkanımız olduğu kadar para yardımı toplamaya çalıştık" diye konuştu.

'EMPATİ KURDUKTAN SONRA BAŞLADIK'

Kampanyada yer alan diğer öğrenci Sevinç Sezer ise, "Bu kampanyaya başlama fikrine Suriye'de yaşananları televizyondan görüp empati kurduktan sonra başlamak aklımıza geldi. Çünkü Suriye'deki çocukları gördükçe daha çok kendimi onların yerine koymaya çalıştım. Beni etkileyen daha çok küçük yaştaki çocuklar oldu. Okul olarak böyle bir kampanya düzenlemeye karar verdik. Okuldaki arkadaşlarımız kampanyayı çok iyi karşıladı. Bize destek oldular" ifadelerini kullandı.