Alanyalı muhtarın heyelan isyanı

ALANYA'NIN Hacıkerimler Mahallesi'nde Sabıryeri Mevkii'nin ulaşımını sağlayan yolda iş makinelerinin çalışması sonucu heyelan meydana geldiği iddia edildi. Hacıkerimler Mahallesi Muhtarı Ramazan Güvercin, baraj müteahhidinin gerekli önlemleri almaması nedeniyle yolun kullanılmaz hale geldiğini, gerekli önlemler alınana dek iş makinelerinin de çalışmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

'OTURMAKLA OLMAZ'

Devlet Su İşleri'ne (DSİ) defalarca başvuru yapmalarına rağmen kimsenin yol ile ilgilenmediğini belirten Güvercin, DSİ müdürünü sert sözlerle eleştirdi. Güvercin, çektiği videoda, "Sayın DSİ Müdürü, öyle yerinde oturup, milletvekiline iki değerli muhtarı yalancı durumuna düşürmenin hiç anlamı yok. Bu işler oturmakla olmaz. Gelip sorumluluk alanını dolaşıp ne gerekiyorsa yapacaksın" dedi.

'KAMULAŞTIRMA OLMADAN'

DSİ Antalya 13. Bölge Müdürlüğü'ne de seslenen Muhtar Güvercin, şöyle konuştu: "Neymiş? Müteahhit firma para kazansın diye duvar projesi onaylanmıyormuş. Gelin görün yıkılmış yolumuzu. Vatandaşın hali bu işte. Yapmaya mı geldiniz? Yıkmaya mı geldiniz? Yapıcı mı, yoksa yıkıcı mısınız? Anlamadım. Biz arazimize kesinlikle iş makinelerini sokmayacağız."

