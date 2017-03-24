Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

Alanyalı muhtarın heyelan isyanı

Muhtar Güvercin, Yeniköy Barajı inşaattı müteahhidinin gerekli önlemleri almaması nedeniyle yollarının heyelan sonucu kapandığını iddia etti

Alanyalı muhtarın heyelan isyanı

Muhtar Güvercin, Yeniköy Barajı inşaattı müteahhidinin gerekli önlemleri almaması nedeniyle yollarının heyelan sonucu kapandığını iddia etti

24 Mart 2017 Cuma 22:47
Alanyalı muhtarın heyelan isyanı
banner404

ALANYA'NIN Hacıkerimler Mahallesi'nde Sabıryeri Mevkii'nin ulaşımını sağlayan yolda iş makinelerinin çalışması sonucu heyelan meydana geldiği iddia edildi. Hacıkerimler Mahallesi Muhtarı Ramazan Güvercin, baraj müteahhidinin gerekli önlemleri almaması nedeniyle yolun kullanılmaz hale geldiğini, gerekli önlemler alınana dek iş makinelerinin de çalışmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
'OTURMAKLA OLMAZ'
Devlet Su İşleri'ne (DSİ) defalarca başvuru yapmalarına rağmen kimsenin yol ile ilgilenmediğini belirten Güvercin, DSİ müdürünü sert sözlerle eleştirdi. Güvercin, çektiği videoda, "Sayın DSİ Müdürü, öyle yerinde oturup, milletvekiline iki değerli muhtarı yalancı durumuna düşürmenin hiç anlamı yok. Bu işler oturmakla olmaz. Gelip sorumluluk alanını dolaşıp ne gerekiyorsa yapacaksın" dedi.
'KAMULAŞTIRMA OLMADAN'
DSİ Antalya 13. Bölge Müdürlüğü'ne de seslenen Muhtar Güvercin, şöyle konuştu: "Neymiş? Müteahhit firma para kazansın diye duvar projesi onaylanmıyormuş. Gelin görün yıkılmış yolumuzu. Vatandaşın hali bu işte. Yapmaya mı geldiniz? Yıkmaya mı geldiniz? Yapıcı mı, yoksa yıkıcı mısınız? Anlamadım. Biz arazimize kesinlikle iş makinelerini sokmayacağız."
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Yeniköy BarajıMuhtar Güvercin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulgaristan Türklerin oy kullanmalarını engellemek için 
Bulgaristan Türklerin oy kullanmalarını engellemek için 
PKK için bir bunu yapmadıkları kalmıştı!
PKK için bir bunu yapmadıkları kalmıştı!
1 Nisan'da hepsi değişiyor! Konut satışı, GSS, BES, trafik sigortası...
1 Nisan'da hepsi değişiyor! Konut satışı, GSS, BES, trafik sigortası...

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals